विराट कोहली का था ये अंतिम मैच ? दर्शकों को दिया बड़ा इशारा, वीडियो वायरल

Virat Kohli: विराट कोहली पर्थ के बाद एडिलेड टेस्ट मैच में भी बिना खाता खोले आउट हो गए. ज़ेवियर बार्टलेट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होने के बाद कोहली ने फैन्स की तरफ ऐसा इशारा किया जिससे हर कोई दंग रह गया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 23, 2025 11:11:59 AM IST

Virat Kohli
Virat Kohli

Virat Kohli: पर्थ के बाद एडिलेड भी कोहली के लिए कुछ खास नहीं रहा.पूर्व कप्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाएं और लागातर दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए.विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के मीडियम पेसर ज़ेवियर बार्टलेट की अंदर आती गेंद पर कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और बिना खाता खोले (0 रन पर) पवेलियन लौट गए. 

सिर्फ 4 गेंदों का किया सामना 

कोहली चार गेंदें खेलकर ही आउट हो गए.ऑस्ट्रेलिया ने सातवें ओवर में भारत को दो झटके दिए  कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली, दोनों को आउट कर दिया.बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले 10 ओवर में भारत ने अपने 2 विकेट खो दिए.

पहले मुकाबले में भी खाता नहीं खोल पाए कोहली

पहले मैच में पर्थ में भी कोहली शून्य पर आउट हो गए थे. 7 महीने बाद वापसी कर रहे कोहली ने मिचेल स्टार्क की एक बाहर जाती गेंद पर शॉट खेल दिया था. जिसके बाद वो कैच आउट हो गए थे. एडिलेड में भी शुरुआत में उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें छोड़ीं लेकिन एक अंदर आती गेंद उन पर भारी पड़ी.

कोहली ने कुछ देर तक डीआरएस (रीव्यू) लेने का सोचा लेकिन रोहित शर्मा ने सलाह दी कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी, इसलिए उन्होंने रीव्यू नहीं लिया.

दर्शकों ने खड़े होकर किया किंग कोहली का स्वागत

जैसे ही कोहली आउट होकर लौटे उन्होंने एडिलेड की दर्शकों की तरफ हाथ हिलाया. दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. यह जानते हुए कि शायद इस मैदान पर यह उनका आखिरी मैच था. कोहली ने एडिलेड ओवल में कुल 976 रन बनाए है. जो किसी विदेशी बल्लेबाज़ के लिए सबसे ज़्यादा हैं.

फैन्स के चेहरे पर निराशा

भारतीय फैन्स के चेहरों पर निराशा साफ दिखी लेकिन उन्होंने कोहली को भरपूर प्यार और तालियों के स्वागत किया. मैच से पहले कोहली नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे थे.उनकी बैटिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे फैंस को उम्मीद थी कि वह बड़ी पारी खेलेंगे.डगआउट में कोहली जोश में दिखे लेकिन मैदान में आते ही एक छोटी-सी गलती उन्हें भारी पड़ गई.

