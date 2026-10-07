‘5 करोड़ लेकर दर्शन?’ विराट कोहली ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- प्रेमानंद महाराज पर पूरी श्रद्धा…

Virat Kohli Clarification: भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने 5 करोड़ रुपये लेकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के आरोपों को खारिज कर दिया है. हाल ही में कोहली पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संत प्रेमानंद से मुलाकात के लिए 5 करोड़ रुपये लिए थे. अब इस आरोप पर विराट कोहली की टीम की ओर से जवाब आया है. कोहली के प्रवक्ता ने कहा कि क्रिकेटर विराट कोहली पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं. वह अपनी आस्था और श्रद्धा के कारण संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जाते हैं.

दरअसल, यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया था कि विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. इसी के बाद संत प्रेमानंद की पॉपुलैरिटी बढ़ गई.

विराट कोहली ने दी सफाई

अब इस पर विराट कोहली की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है. इस बयान में दिनेश फलाहारी के सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और तथ्यों के विपरीत बताया गया है. विराट कोहली के प्रवक्ता ने साफ किया कि प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात पूरी तरह आस्था-श्रद्धा और सम्मान का विषय है. प्रवक्ता ने कहा, ‘फालाहारी महाराज दिनेश शर्मा के विराट कोहली पर लगाए आरोप पूरी तरह झूठे-आधारहीन और गलत हैं. विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी से पूरी तरह से अपनी गहरी आस्था और महाराज जी के प्रति सम्मान के कारण मिलते हैं. हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि ऐसी खबरों या आरोपों को फैलाने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें. खासकर तब जब सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े बयान बिना तथ्यों की पुष्टि के दिए जाते हैं.’

🚨 OFFICIAL STATEMENT FROM KOHLI’S SPOKESPERSON ✅ – All the statements are false, Baseless & factually incorrect ❌ https://t.co/B7MXQPQX39 — Johns. (@CricCrazyJohns) October 7, 2026

प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के बाद बदली कोहली की जिंदगी!

विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा अक्सर अपने दोनों बच्चों (वामिका और अकाय) के साथ केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुके हैं. सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, बल्कि अन्य कई क्रिकेटर और सेलिब्रिटी भी महाराज के पास दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं. प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के बाद विराट कोहली के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. वह अपने क्रिकेट करियर में पहले से ज्यादा सफल हो गए हैं और उनका फोकस भी बढ़ा है. इसके अलावा उनका अध्यात्म की ओर झुकाव देखने को मिला है. उन्हें अक्सर जाप काउंटर के साथ देखा जाता है. वह हाथ में काउंटर लेकर ‘राधा-राधा’ जपनाम भी करते रहते हैं.