Virat Kohli News: मीनी चीकू को देख विराट कोहली के भी उड़े होश, वीडियो ने मचाई हलचल

Virat Kohli News: वडोदरा में पहले वनडे से पहले विराट कोहली की मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई जो उनके बचपन जैसा दिखता था.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 11, 2026 2:02:02 PM IST

Virat Kohli News: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय टीम टॉस जीत चुकी है और उन्होंने बॉलिंग चूज की है. जब इस गेम का अभ्यास चल रहा था, तभी स्टेडियम के बाहर काफी संख्या में बच्चे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने पहुंचे थे. इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी था, जिसे देखकर सभी चौंक गए. उसकी शक्ल विराट कोहली के बचपन से बहुत मिलती-जुलती थी.

 ऑटोग्राफ देते समय दिखा खास पल

अभ्यास सेशन से पहले विराट कोहली ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ दिए. जब उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, तो वे खुद भी मुस्कुरा उठे. ये पल कैमरों में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो फैल गए.

 सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने इस बच्चे और विराट कोहली के बीच समानता पर खूब बातें कीं. किसी ने कहा कि दोनों में नाम मात्र का ही फर्क है, तो किसी ने बच्चे को प्यार से ‘मिनी विराट’ कह दिया. कई लोगों को ये देखकर हैरानी हुई कि बचपन में कोहली भी कुछ ऐसे ही दिखते थे.

 वनडे क्रिकेट को लेकर बढ़ा उत्साह

इस सीरीज को लेकर पहले से ही काफी उत्साह है, क्योंकि फिलहाल वनडे ही वो अंतरराष्ट्रीय प्रारूप है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेलते नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि ये सीरीज आने वाले महीनों में भारतीय जर्सी में इन दोनों दिग्गजों की आखिरी वनडे सीरीज भी हो सकती है.

मैच से पहले हुई ये छोटी सी मुलाकात क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास याद बन गई. एक बच्चे का अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलना और उसका हमशक्ल होना, इस पूरे दौरे की सबसे दिलचस्प बातों में से एक बन गया.

