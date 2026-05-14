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एक शतक, कई रिकॉर्ड… विराट कोहली ने रचा इतिहास, रोहित-धोनी को छोड़ा पीछे, क्रिस गेल से भी आगे निकले

Virat Kohli World Record: विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शतक लगाने के साथ ही टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वह टी20 में सबसे तेज 14 हजार रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. देखें कोहली के सभी रिकॉर्ड्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 14, 2026 10:51:04 AM IST

विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास.
विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास.


Virat Kohli World Record: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान पर उतरते ही महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा और एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है. केकेआर के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी भी की.

कोहली ने इस मैच में टारगेट चेज करते हुए शतक लगा दिया. उन्होंने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 3 छक्के और 10 चौके आए. यह विराट कोहली के आईपीएल करियर का 9वां शतक है, जबकि टी20 में उनका 10वां शतक है. विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 10 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. अभी तक विराट कोहली के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी पहले यह कारनामा नहीं कर पाया है.

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टी20 में सबसे ज्यादा शतक

  • 22- क्रिस गेल
  • 13- बाबर आजम
  • 10- डेविड वॉर्नर
  • 10- विराट कोहली
  • 9- रिली रोसो/साहिबजादा फरहान
  • 9 – क्विंटन डिकॉक/अभिषेक शर्मा

कोहली ने टी20 में पूरे किए 14 हजार रन

विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शतक लगाने के साथ बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया. कोहली ने टी20 क्रिकेट में अपने 14 हजार रन पूरे कर लिए हैं. वह यह कीर्तिमान हासिल करने वाले छठे खिलाड़ी बने हैं. साथ ही वह सबसे तेज 14 हजार टी20 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने सिर्फ 409 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है. इससे पहले क्रिस गेल ने 423 पारियों में यह माइलस्टोन हासिल किया है.

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टी20 में सबसे तेज 14 हजार रन

  • विराट कोहली- 409 पारियां
  • क्रिस गेल- 423 पारियां
  • डेविड वॉर्नर- 431 पारियां
  • जोस बटलर- 468 पारियां
  • एलेक्स हेल्स- 505 पारियां
  • कीरोन पोलार्ड- 633 पारियां

कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने शतक के दम पर आईपीएल में इतिहास रच दिया है. कोहली ने आईपीएल 2026 में अपने 400 पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ वह आईपीएल के 12 अलग-अलग सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट कोहली आईपीएल 2026 में 12 पारियों में 165.75 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बना चुके हैं. इसमें 3 अर्धशतक और 1 शतक शामिल हैं.

Tags: IPL 2026IPL Recordsvirat kohli
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