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फाइनल में विराट कोहली का बड़ा कारनामा, IPL इतिहास में बनाया नया कीर्तिमान; रोहित शर्मा को छोड़ रचा इतिहास

Virat Kohli records: IPL 2026 में विराट कोहली का प्रदर्शन पूरे सीजन में शानदार रहा. उन्होंने 16 मैचों में 675 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 165 रहा.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 5:51:06 PM IST

विराट कोहली IPL 2026 फ़ाइनल
विराट कोहली IPL 2026 फ़ाइनल


Virat Kohli IPL 2026 Final: IPL 2026 फाइनल में विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उनका कोई मुकाबला नहीं है. 37 साल की उम्र में भी उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए और RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

सबसे तेज फिफ्टी के साथ बनाया दबाव

156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने RCB को मजबूत शुरुआत दिलाई. अय्यर 32 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली अंत तक क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने महज 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो उनके IPL करियर की सबसे तेज फिफ्टी रही.

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यह IPL फाइनल के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी बना. अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए और मैच को एकतरफा बना दिया.

लगातार चार सीजन में 600+ रन का रिकॉर्ड

IPL 2026 में विराट कोहली का प्रदर्शन पूरे सीजन में शानदार रहा. उन्होंने 16 मैचों में 675 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 165 रहा. इसके साथ ही वह IPL इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने लगातार चार सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं. इससे पहले कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया था. कोहली ने 2013, 2016, 2023, 2024, 2025 और 2026 में 600+ रन बनाकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की.

फाइनल में मिला ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ सम्मान

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जिताऊ पारी के लिए विराट कोहली को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. 37 साल 207 दिन की उम्र में यह पुरस्कार जीतकर वह IPL फाइनल में POTM अवॉर्ड हासिल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. इस सूची में उनसे आगे केवल अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 2009 में 38 साल 219 दिन की उम्र में यह सम्मान जीता था.

रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

फाइनल में मिला यह सम्मान विराट कोहली के IPL करियर का 22वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड था. इसके साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा (21 अवॉर्ड) को पीछे छोड़ते हुए IPL इतिहास के सबसे सफल भारतीय POTM विजेता का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल भी इस सूची में शामिल हैं, लेकिन कोहली अब सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं.

ओवरऑल सूची में एबी डिविलियर्स के करीब

अगर भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को मिलाकर IPL इतिहास के सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें, तो विराट कोहली अब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनके और क्रिस गेल के नाम 22-22 अवॉर्ड दर्ज हैं. इस सूची में केवल एबी डिविलियर्स 25 अवॉर्ड के साथ उनसे आगे हैं. IPL 2026 के फाइनल में खेली गई यह पारी सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने वाली पारी नहीं थी, बल्कि कोहली के शानदार करियर में जुड़ा एक और ऐतिहासिक अध्याय भी बन गई.

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Tags: IPL 2026 final highlightsIPL HistoryRohit Sharma record surpassedVirat Kohli IPL 2026 finalVirat Kohli records
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