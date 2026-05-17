IPL 2026: विराट कोहली ने रचा इतिहास, 5500 रन पूरे, PBKS vs RCB मैच में बड़ा कारनामा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में एक बड़ा इतिहास अपने नाम किया. कोहली आईपीएल इतिहास में किसी एक ही फ्रेंचाइज़ी के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में 5500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि केवल 7 रन बनाकर हासिल की. मैच से पहले कोहली को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे.

उन्होंने पंजाब किंग्स के गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर छक्का लगाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरी की. इस पारी के साथ कोहली ने एक बार फिर अपनी निरंतरता और महानता साबित की. अब तक आईपीएल में शिखर धवन और डेविड वार्नर ने भी सलामी बल्लेबाज के रूप में 5500 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए हासिल की थी. कोहली ने यह कारनामा केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए किया, जो इसे और भी खास बनाता है.

मैच की स्थिति और टॉस का अपडेट

इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेेयस अय्यर ने अपने कप्तान के रूप में 100वां आईपीएल मैच खेला. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में दो बदलाव किए और हरप्रीत बरार तथा लॉकी फर्ग्यूसन को शामिल किया. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिसकी कप्तानी जितेश शर्मा कर रहे थे, ने भी दो बदलाव किए और सुयश शर्मा तथा रोमारियो शेफर्ड को प्लेइंग इलेवन में जगह दी.

आरसीबी का आत्मविश्वास और प्लेऑफ की उम्मीद

टॉस के बाद जितेश शर्मा ने कहा कि वे पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है और पूरे चालीस ओवर तक रन बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक जीत टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकती है, इसलिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है. इस समय हर मुकाबला टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.