IPL 2026: विराट कोहली ने रचा इतिहास, 5500 रन पूरे, PBKS vs RCB मैच में बड़ा कारनामा

उन्होंने पंजाब किंग्स के गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर छक्का लगाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरी की. इस पारी के साथ कोहली ने एक बार फिर अपनी निरंतरता और महानता साबित की. अब तक आईपीएल में शिखर धवन और डेविड वार्नर ने भी सलामी बल्लेबाज के रूप में 5500 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए हासिल की थी. कोहली ने यह कारनामा केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए किया, जो इसे और भी खास बनाता है.
मैच की स्थिति और टॉस का अपडेट
इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेेयस अय्यर ने अपने कप्तान के रूप में 100वां आईपीएल मैच खेला. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में दो बदलाव किए और हरप्रीत बरार तथा लॉकी फर्ग्यूसन को शामिल किया. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिसकी कप्तानी जितेश शर्मा कर रहे थे, ने भी दो बदलाव किए और सुयश शर्मा तथा रोमारियो शेफर्ड को प्लेइंग इलेवन में जगह दी.