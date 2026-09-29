सचिन की ड्राइव, सहवाग की ताकत… विराट कोहली ने बनाया दुनिया का बेस्ट ODI बैटर, 7 दिग्गजों से लिया खास हुनर

Virat Kohli Ultimate ODI Batter: विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है. खासकर वनडे क्रिकेट में कोहली को सबसे परफेक्ट बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन वो खुद कभी इस बात तो स्वीकार नहीं करते हैं. अब विराट कोहली ने खुद दुनिया का बेस्ट वनडे बल्लेबाज बनाया है, जिसके लिए उन्होंने कई दिग्गजों की स्किल को मिलाया है. कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान दुनिया के 7 महान बल्लेबाजों की खास टेक्निक और शॉट्स को मिलाकर ड्रीम प्लेयर की रचना की है, जो दुनिया का परफेक्ट वनडे बल्लेबाज हो सकता है. इन 7 दिग्गजों में कोहली ने 3 भारतीय बल्लेबाजों को शामिल किया है, जबकि 2 पूर्व साथियों को भी चुना है.

कोहली ने इन 7 दिग्गजों को चुना

37 साल के विराट कोहली ने बेस्ट वनडे बैटर बनाने के लिए 7 दिग्गजों के खास शॉट्स को चुना. उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के लिए महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना. इसके बाद कवर ड्राइव के लिए श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा का नाम लिया. फिर फ्लिक शॉट के लिए पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ को चुना, जबकि कट शॉट के लिए वीरेंद्र सहवाग का नाम किया. वहीं, स्वीप शॉट के लिए कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का नाम लिया, जबकि क्रिस गेल को सिक्स हिटिंग के लिए चुना. आखिर में कोहली ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स का नाम लिया.

धोनी का नहीं लिया नाम

जब विराट कोहली ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए एबी डिविलियर्स का नाम लिया, तो फैंस थोड़े हैरान रह गए. दरअसल, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विकेटों के बीच सबसे तेज दौड़ने के लिए मशहूर रहे हैं. विराट कोहली ने धोनी के साथ कई सालों तक क्रिकेट खेला है, लेकिन उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए एबी डिविलियर्स का नाम लिया.

Who makes the ultimate ODI batter? 🧐#ViratKohli builds his ultimate ODI batter shot by shot, and his picks are pure class! 👑👌 WATCH #INDvWI | 2nd ODI 👉 WED, 30th SEP, 1 PM pic.twitter.com/vkXDcl5i9L — Star Sports (@StarSportsIndia) September 28, 2026

स्ट्रेट ड्राइव: सचिन तेंदुलकर (भारत)

कवर ड्राइव: कुमार संगकारा (श्रीलंका)

फ्लिक शॉट: राहुल द्रविड़ (भारत)

कट शॉट: वीरेंद्र सहवाग (भारत)

स्वीप शॉट: मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया)

सिक्स-हिटिंग: क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

विकटों के बीच सबसे तेज: एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)

कोहली ने पहले वनडे में मचाया तहलका

विराट कोहली अभी वेस्टइंडीज के 3 मैच की वनडे सीरीज खेल रही है. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे मैच में शानदार शतक लगाया था. कोहली ने उस मैच में 139 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 9 छक्के आए थे. अब वो गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए उतरेंगे.