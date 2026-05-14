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IPL 2026: विराट कोहली के शतक से RCB ने रचा इतिहास, T20 में बना डाला महारिकॉर्ड

IPL 2026 RCB T20 Record: RCB दुनिया की दूसरी ऐसी टीम बन गई, जिसने टी20 क्रिकेट में 20 शतक लगाने का आंकड़ा छुआ है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 14, 2026 4:11:09 PM IST

विराट कोहली
विराट कोहली


Virat Kohli Century T20 Record: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टी20 क्रिकेट इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. IPL 2026 में KKR (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ मुकाबले में टीम ने अपना 20वां टी20 शतक पूरा किया. इसके साथ ही RCB दुनिया की दूसरी ऐसी टीम बन गई, जिसने टी20 क्रिकेट में 20 शतक लगाने का आंकड़ा छुआ है. इससे पहले यह कारनामा सिर्फ India national cricket team ने किया था.

विराट कोहली बने रिकॉर्ड के सबसे बड़े हीरो

विराट कोहली (Virat Kohli) इस उपलब्धि के सबसे बड़े नायक रहे हैं. उन्होंने अकेले RCB के लिए 9 टी20 शतक लगाए हैं. KKR के खिलाफ मैच में कोहली ने नाबाद 105 रन बनाकर अपना IPL करियर का 9वां शतक जड़ा. उनकी इस शानदार पारी ने RCB को रिकॉर्ड बुक में खास जगह दिलाई. कोहली की लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी टीम की सफलता की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है.

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राजस्थान रॉयल्स को छोड़ा पीछे

RCB ने इस रिकॉर्ड के साथ RR (Rajasthan Royals) को पीछे छोड़ दिया. राजस्थान के नाम टी20 क्रिकेट में 19 शतक दर्ज हैं, जबकि RCB अब 20 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. सबसे ज्यादा टीम शतकों का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है, जिसने टी20 क्रिकेट में कुल 25 शतक लगाए हैं. यह आंकड़े RCB की आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाते हैं.

टी20 में कोहली का नया कीर्तिमान

विराट कोहली अब भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इनमें 9 शतक IPL में और एक टी20 इंटरनेशनल में आया है. उनका इंटरनेशनल शतक 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ बना था. इस सूची में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) 9 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं.

क्रिस गेल अब भी शीर्ष पर कायम

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड क्रिस गेल (Chris Gayle) के नाम है. उन्होंने अपने करियर में 22 टी20 शतक लगाए हैं. दूसरे स्थान पर बाबर आज़म (Babar Azam) 13 शतकों के साथ मौजूद हैं. वहीं विराट कोहली और डेविड वॉर्नर (David Warner) के नाम 10-10 टी20 शतक दर्ज हैं.

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Tags: IPL 2026 RCB vs KKRKohli hundredRCB T20 recordRoyal Challengers Bengaluru newsVirat Kohli Century
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