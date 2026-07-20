Video: रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में ठोका शतक, तो विराट कोहली ने लगाई ऐसी दहाड़, वायरल हुआ सेलिब्रेशन

Virat Reaction On Rohit Sharma Century: भारत ने भले ही इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज गंवा दी, लेकिन रोहित शर्मा ने सभी का दिल जीत लिया. भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया. उन्होंने 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के आए. इस दौरान सबसे खूबसूरत पल तब देखने को मिला, जब रोहित शर्मा के शतक पर विराट कोहली (Virat Kohli) खुशी से झूम उठे. रोहित शर्मा का शतक पूरा होते ही विराट कोहली ने शेर की तरह दहाड़ लगाई. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है.

रोहित के शतक पर कोहली का रिएक्शन

जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना शतक लगाया, तो विराट कोहली का सेलिब्रेशन देखने लायक था. दूसरे छोर से मौजूद विराट कोहली ने जोरदार दहाड़ लगाते हुए हिटमैन की सेंचुरी का जश्न मनाया. ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ने खुद की सेंचुरी पूरी की है. इसके बाद वह तुरंत रोहित शर्मा के पास पहुंचे और गले लगा लिया.

TEARS FROM WIFE, STATEMENT BY ROHIT, ITS EMOTIONAL AT LORD’S 🥹 – First Indian ever to score a Hundred in Lord’s in ODI history. pic.twitter.com/eKmXOXYDBU — Johns. (@CricCrazyJohns) July 19, 2026

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रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. वह पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय ओपनर द्वारा इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इस मामले में उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है. रोहित शर्मा का यह शतक ऐसे समय में आया, जब मीडिया में उनके रिटायरमेंट की खबरें चल रही हैं. ऐसे में रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक पारी खेलकर फिर से साबित कर दिया कि वह वनडे फॉर्मेट के बेताज बादशाह हैं, जो अकेले के दम पर मैच जिता सकते हैं.

कैसा रहा तीसरा वनडे?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने इस मुकाबले में भारत को 27 रनों से हरा दिया. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 141 रन बनाए, जबकि जैकब बेथल ने 91 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा ने 138 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा शुभमन गिल ने 77 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली. इसके बावजूद भारतीय टीम 50 ओवर में 360 रन ही बना पाई.