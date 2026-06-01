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Virat Kohli: विनिंग रन के बाद विराट कोहली के इशारे का क्या है मतलब? जान रह जाएंगे हैरान; वीडियो वायरल

Virat Kohli: विराट कोहली जो मैदान पर हमेशा अपने आक्रामक और एनर्जेटिक नेचर के लिए जाने जाते हैं, ने इस बार कुछ अलग किया. विनिंग रन बनाने के तुरंत बाद, कोहली स्टेडियम के स्टैंड की ओर मुड़े और हाथ से कप जैसा इशारा किया. ऐसा भी लगा जैसे वह किसी को बुला रहे हों.

By: Divyanshi Singh | Published: June 1, 2026 11:22:40 AM IST

विराट कोहली ने IPL फाइनल जीतने के बाद क्यों किया ऐसा इशारा?
विराट कोहली ने IPL फाइनल जीतने के बाद क्यों किया ऐसा इशारा?


Virat Kohli Celebration After RCB IPL 2026 Final Win: विराट कोहली ने RCB IPL 2026 फाइनल जीत के बाद जश्न मनाया: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने IPL 2026 के हाई-वोल्टेज फाइनल में गुजरात टाइटन्स (GT) को हराकर इतिहास रच दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में RCB ने अपना दूसरा IPL खिताब जीता. ऐतिहासिक जीत के बाद, टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के एक अनोखे जश्न ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और इसकी खूब चर्चा हो रही है.

विराट का अनोखा जश्न क्या था?

विराट कोहली जो मैदान पर हमेशा अपने आक्रामक और एनर्जेटिक नेचर के लिए जाने जाते हैं, ने इस बार कुछ अलग किया. विनिंग रन बनाने के तुरंत बाद, कोहली स्टेडियम के स्टैंड की ओर मुड़े और हाथ से कप जैसा इशारा किया. ऐसा भी लगा जैसे वह किसी को बुला रहे हों. यह इशारा सोच-समझकर किया गया था, लेकिन इसका सही मतलब तुरंत साफ नहीं हुआ.

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वीडियो वायरल 

मैच खत्म होने के कुछ ही मिनटों में, जश्न के वीडियो और स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल हो गए. फैंस लगातार इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्या किंग कोहली किसी को जवाब दे रहे थे? या वह सिर्फ़ जीत का जश्न मना रहे थे? ऑनलाइन ऐसी थ्योरी भी चल रही हैं कि यह इशारा गुजरात टाइटन्स को चिढ़ाने के लिए किया गया होगा. सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा के मुताबिक, कोहली का यह इशारा गुजरात टाइटन्स के ऑफिशियल थीम सॉन्ग, “आवा दे” का जवाब हो सकता है. फैंस का मानना ​​है कि कोहली धीरे से विरोधी टीम से कह रहे थे, “जाने दो, ट्रॉफी हमारी है.”

फाइनल में खेली जबरदस्त पारी

यह मैच विराट कोहली के लिए खास था, जिन्होंने शानदार बैटिंग की और विनिंग शॉट मारा. 156 के टारगेट के जवाब में, विराट कोहली ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, इस पारी में नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे. इस दौरान, उन्होंने सिर्फ़ 25 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जो IPL में उनकी सबसे तेज़ फिफ्टी भी थी. विराट के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत RCB ने यह टारगेट सिर्फ़ 18 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

Tags: IPL 2026RCBvirat kohli
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