Video: 1 रन लेते ही झूमे ‘किंग’ कोहली, लेकिन शतक पर रहे ‘Calm’, मैच के बाद खोला राज

Virat Kohli Celebration: अक्सर बल्लेबाजों के लिए शतक और अर्धशतक लगाना काफी खास होता है, जिसके बाद वह सेलिब्रेशन करते हैं. वहीं, अगर बल्लेबाज का नाम विराट कोहली हो, तो उनके लिए हर रन सेलिब्रेशन के काबिल होता है. विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है जब भी कोई मुश्किल समय आए, तो फिर वापसी कैसे की जाती है. आईपीएल 2026 में विराट कोहली लगातार 2 मैचों में बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद उन्होंने तीसरे मैच में वापसी की.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेले गए इस मैच में कोहली ने जैसे ही पहला रन लिया, तो उन्होंने एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया. इससे पहले दो मैचों में कोहली डक पर पवेलियन लौट गए थे. ऐसे में तीसरे मैच में पहला रन लेते ही उन्होंने जोरदार जश्न मनाया. एक रन लेने के बाद उनके सेलिब्रेशन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शतक ठोकने के बाद रहे शांत

विराट कोहली (Virat Kohli) ने केकेआर के खिलाफ 1 रन लेने के बाद जोरदार सेलिब्रेशन किया, लेकिन जब उन्होंने शतक लगाया तो अलग ही नजारा देखने को मिला. केकेआर के खिलाफ अपना शतक पूरा करने के बाद कोहली शांत दिखाई दिए. उनका रिएक्शन बिल्कुल शांत था. उन्होंने कोई भी एग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं किया. कोहली के नाबाद शतक के दम पर आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया. मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली से उनके सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया.

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विराट कोहली ने बताया कि उनके लिए पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम की जीत मायने रखती है. कोहली ने कहा कि पिछले 2 मैचों में रन नहीं बना पाने के कारण वह थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दबाव को ही अपनी ताकत बनाई. कोहली का कहना है कि खिलाड़ी अक्सर दबाव में ही निखर कर आते हैं.

कोहली के शतक से आरसीबी बनी नंबर-1

मैच की बात करें, तो केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन बनाए थे. केकेआर की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने नाबाद 71 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 49 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा कैमरन ग्रीन ने भी 32 रनों का योगदान किया. इसके दम पर केकेआर ने आरसीबी को 193 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने नाबाद 105 रनों की पारी खेली. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन बनाए. इसके दम पर आरसीबी ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के बाद आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है.