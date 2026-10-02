Home > खेल > विराट का करियर 98 शतक पर खत्म होगा, पूर्व क्रिकेटर ने कोहली को लेकर की भविष्यवाणी, बोले- सचिन से वह…

विराट का करियर 98 शतक पर खत्म होगा, पूर्व क्रिकेटर ने कोहली को लेकर की भविष्यवाणी, बोले- सचिन से वह…

आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका मानना है कि कोहली 98 शतकों के साथ करियर खत्म कर सकते हैं. फिलहाल उनके नाम 86 इंटरनेशनल शतक हैं और सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्हें 15 और शतक चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: October 2, 2026 11:20:41 AM IST

विराट का करियर 98 शतक पर खत्म होगा: आकाश चोपड़ा.
विराट का करियर 98 शतक पर खत्म होगा: आकाश चोपड़ा.


पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है. आकाश चोपड़ा का मानना है कि विराट कोहली अपने करियर का अंत 98 इंटरनेशनल शतकों के साथ कर सकते हैं. क्रिकइंफो की ओर से एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में उनसे पूछा गया था कि संन्यास लेने तक कोहली के नाम कितने शतक होंगे. इस सवाल के जवाब में उन्होंने 98 का आंकड़ा बताया. कोहली के नाम फिलहाल तीनों फॉर्मेट में 86 इंटरनेशनल शतक हैं.

विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है. इसके लिए उन्हें 15 और शतक लगाने होंगे. सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 200 टेस्ट मैचों में 51 और 463 वनडे मैचों में 49 शतक लगाए थे. वहीं, कोहली के नाम वनडे में 55, टेस्ट में 30 और टी20 इंटरनेशनल में एक शतक है. आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी के मुताबिक, अगर कोहली 98 शतकों पर रुकते हैं तो वह सचिन के रिकॉर्ड से दो शतक पीछे रह जाएंगे.

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जसप्रीत बुमराह के बाद अर्शदीप का नाम
आकाश चोपड़ा से भारत के सर्वश्रेष्ठ व्हाइट-बॉल तेज गेंदबाज के बारे में भी सवाल किया गया. जसप्रीत बुमराह के अलावा उन्होंने अर्शदीप सिंह का नाम लिया. अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 94 मैचों में 140 विकेट हासिल किए हैं. हालांकि, वनडे क्रिकेट में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. उन्होंने नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और अब तक सिर्फ 18 वनडे खेले हैं. 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी उनकी जगह पक्की नहीं मानी जा रही है.

हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर बड़ा सवाल
आकाश चोपड़ा ने भारतीय वनडे टीम से जुड़े सबसे बड़े सवालों में हार्दिक पांड्या की फिटनेस को भी शामिल किया. उन्होंने कहा, “अगर हार्दिक फिट नहीं हुए तो क्या होगा?” हार्दिक भारत की व्हाइट-बॉल टीम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन आईपीएल 2026 के बाद से उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं खेला है. चोट के कारण उन्हें भारत ए की ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज से भी बाहर रह सकते हैं. उनकी वापसी नवंबर में बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से हो सकती है.

Tags: aakash chopravirat kohli
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