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Virat Kohli: ‘मैं थक चुका था…’, विराट कोहली ने क्यों छोड़ी थी टेस्ट कप्तानी? 1586 दिन बाद बताया दर्द

Virat Kohli: विराट कोहली ने साल 2022 में भारतीय टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था. 4 साल बाद भी कोहली के कप्तानी छोड़ने की वजह साफ नहीं हो पाई थी. अब विराट कोहली ने खुद इस राज से पर्दा उठाया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 20, 2026 4:26:59 PM IST

विराट कोहली ने क्यों छोड़ी थी टेस्ट कप्तानी?
विराट कोहली ने क्यों छोड़ी थी टेस्ट कप्तानी?


Virat Kohli Test Cricket: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है. विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को हासिल किया. बीसीसीआई ने कोहली को साल 2014 में टेस्ट टीम की कमान सौंपी थी. 8 साल तक टेस्ट टीम को संभालने के बाद कोहली ने 2022 में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. उस समय हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से हाथ वापस क्यों खींच लिए.

इसको लेकर अलग-अलग तरह की रिपोर्ट्स सामने आईं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है. विराट कोहली ने खुद टेस्ट कप्तानी छोड़ने की वजह का खुलासा किया है. कोहली ने माना कि वह लगातार कप्तानी और टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते-संभालते मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए थे.

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इस वजह से छोड़ी कप्तानी

विराट कोहली (Virat Kohli) ने आरसीबी इनोवेशन लैब में बातचीत करते हुए बताया कि जब वह भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान थे. उस समय वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि टीम की बल्लेबाजी और लीडरशिप का सेंटर बन चुके थे. बल्लेबाजी के साथ-साथ टीम कप्तानी संभालने की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. कोहली ने बताया कि शुरुआत में उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन इससे उनकी डेली लाइफ पर काफी असर पड़ रहा था. विराट कोहली का फोकस हमेशा से भारतीय क्रिकेट को टॉप पर बनाए रखने का था.

विराट कोहली ने बताया कि जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, उस समय तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए थे. यह कोहली के लिए काफी थकान वाला एक्सपीरियंस था. कोहली ने माना कि उस समय लोगों की उम्मीदों को संभालना मुश्किल हो गया था. उन्होंने कहा कि अपने बेहतरीन दौर में उन्हें इसका बोझ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब एक क्रिकेटर के तौर पर उनका बेहतरीन दौर गुजर गया, तो यह बोझ उन्हें भारी लगने लगा.

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विराट कोहली का छलका दर्द

विराट कोहली ने बताया कि हर मैच में टीम को जीत दिलाने की उम्मीद, खिलाड़ियों को संभालना और खुद रन बनाना आसान नहीं था. इससे लगातार उन पर दबाव बढ़ता गया, जिससे वह अंदर से थक गए. इसके चलते जब 2022 में भारत को साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 2-1 से हार मिली, तो विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया.

कोहली का टेस्ट में कप्तानी रिकॉर्ड

वैसे तो विराट कोहली दुनिया के महान टेस्ट बल्लेबाजों में शुमार हैं, लेकिन उनकी कप्तानी भी कमाल रही है. कोहली को भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में गिना जाता है. कोहली की कप्तानी में भारत ने 68 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 40 मुकाबलों में जीत मिली. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की सोच को बदलकर रख दिया, जिससे टीम इंडिया (Team India) को नई पहचान मिली. खासकर विदेशी दौरों पर जीत दर्ज करना भारतीय टीम की बड़ी उपलब्धि रही. टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली की बल्लेबाजी पर भी असर पड़ा. इसके चलते साल 2025 में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

कोहली का टेस्ट करियर

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कई मुकाम हासिल किए. उन्होंने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 9,230 रन दर्ज हैं. टेस्ट में कोहली का औसत 46.85 का रहा है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 30 शतक भी लगाए हैं.

Tags: virat kohli
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