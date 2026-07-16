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IND vs ENG: राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा, रोहित शर्मा के साथ ठोक डाले 8000 रन… विराट कोहली ने बनाए नए कीर्तिमान

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए राहुल द्रविड़ का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह अब इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने वनडे क्रिकेट में 8000 साझेदारी रन भी पूरे किए.

By: Satyam Sengar | Published: July 16, 2026 8:26:50 PM IST

विराट कोहली ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड.
विराट कोहली ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड.


भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. मैच में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की पारी को संभाल लिया और फिफ्टी ठोकी.

इस दौरान विराट कोहली ने एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि भी हासिल की. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंग्लैंड की जमीन पर भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया. मैच से पहले कोहली के नाम 2642 रन थे और उन्हें द्रविड़ के 2645 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए केवल चार रन की जरूरत थी. उन्होंने यह उपलब्धि अपनी पारी के शुरुआती सेशन में ही हासिल कर ली. हालांकि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स के नाम है, जिन्होंने 63 पारियों में 3402 रन बनाए थे.

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रोहित-विराट की जोड़ी ने बनाया नया इतिहास

विराट कोहली ने केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. दोनों बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में 8000 साझेदारी रन पूरे कर लिए. यह जोड़ी भारत की सबसे सफल बल्लेबाजी जोड़ियों में शामिल है और लगातार बड़े मुकाबलों में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती रही है. हालांकि रोहित शर्मा 47 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विराट ने अपनी अर्धशतकीय पारी से भारतीय टीम की उम्मीदों को बनाए रखा. वह 65 रन बनाकर आउट हुए.

विश्व कप 2027 से पहले बढ़ी दोनों दिग्गजों की अहमियत

विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव आज भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है. दोनों खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन टीम प्रबंधन के लिए राहत की बात है. साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए भारत को इन दोनों वरिष्ठ बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें रहेंगी. यदि दोनों इसी तरह रन बनाते रहे, तो भारतीय टीम बड़े टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार के रूप में उतर सकती है.

Tags: india vs englandvirat kohli
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