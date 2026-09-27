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IND vs WI: न बैटिंग, न बॉलिंग… फिर विराट कोहली ने कैसे रचा इतिहास? मोहम्मद अजहरउद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में इतिहास रच दिया है. उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया.

By: Satyam Sengar | Published: September 27, 2026 4:46:39 PM IST

विराट कोहली ने तोड़ा अजहरउद्दीन का रिकॉर्ड.
विराट कोहली ने तोड़ा अजहरउद्दीन का रिकॉर्ड.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. रविवार, 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में उतरते ही कोहली ने पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके साथ ही वह वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए.

विराट कोहली का वेस्टइंडीज के खिलाफ यह 44वां वनडे मुकाबला था. इससे पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने अपने करियर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 43 वनडे मैच खेले थे. कोहली ने इस मुकाबले में मैदान पर उतरते ही उन्हें पीछे छोड़ दिया. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है.

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वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले भारतीय
वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में मोहम्मद अजहरुद्दीन 43 मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं, कपिल देव ने 42, राहुल द्रविड़ ने 40 और महेंद्र सिंह धोनी ने 39 वनडे मुकाबले खेले हैं. वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल ने 1994 से 2009 के बीच भारत के खिलाफ 46 वनडे मैच खेले थे. अगर कोहली मौजूदा सीरीज के तीनों मुकाबलों में उतरते हैं, तो वह चंद्रपॉल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.

10वां शतक लगाकर भी इतिहास रच सकते हैं कोहली
वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद और वसीम अकरम के नाम है. दोनों ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ 64-64 वनडे मुकाबले खेले थे. वहीं, विराट कोहली के पास पहले वनडे में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका था. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक नौ वनडे शतक लगा चुके हैं. अगर वह इस मुकाबले में शतक जड़ते हैं, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

Tags: India vs West Indiesvirat kohli
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