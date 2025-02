विराट कोहली ने अपने फैंस को दिया धोका, दुनिया से बोला झूठ! अब भी चिकन खाते हैं ? वीडियो वायरल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को दुनिया के सबसे फिट एथलीटों में से एक माना जाता है। उन्होंने खुद कई बार यह कहा है कि शाकाहारी बनने के बाद उनकी सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें कुछ खाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, वीडियो में यह साफ नहीं है कि वह क्या खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वह मांसाहारी भोजन का सेवन कर रहे हैं।

शाकाहारी बनने का दावा 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान विराट कोहली को फिटनेस से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया था कि रीढ़ की हड्डी और पेट से संबंधित दिक्कतों के कारण डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने मांसाहारी भोजन त्याग दिया था। कोहली का कहना है कि शाकाहारी आहार अपनाने के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है। वह सोशल मीडिया पर भी शाकाहारी खाने की तस्वीरें साझा करते रहे हैं।

Virat Kohli must be eating chicken or meat. That cannot be a vegetarian meal at all.

That mf lied to Swami Premanand ji.🙂💔 pic.twitter.com/J0ZJtR2Ahu

