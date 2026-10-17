‘विराट घमंडी और अकड़ू…’, कोहली को लेकर क्या बोल गए एबी डिविलियर्स? खोली अंदर की बात

AB de Villiers On Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज और साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स की दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं. IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए कोहली और डिविलियर्स ने कई यादगार पारियां खेलीं. उन दोनों को दुनिया के सबसे अच्छे दोस्तों की जोड़ियों में गिना जाता है. हालांकि जब एबी डिविलियर्स ने पहली बार विराट कोहली को देखा था, तो उनकी सोच कोहली को लेकर बिल्कुल अलग थी. हाल ही में एबी डिविलियर्स ने खुलासा किया कि शुरुआती दिनों में विराट कोहली उन्हें घमंडी और अकड़ू लगे थे, लेकिन बाद में समय के साथ-साथ सबकुछ बदल गया.

दरअसल, हाल ही में एबी डिविलियर्स प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट पर नजर आए. इस पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान एबी डिविलियर्स से पूछा गया कि कोहली से पहली बार मिलने के बाद उनका इंप्रेशन कैसा रहा था. इस पर उन्होंने हसंते हुए बताया कि वह थोड़े घमंडी लगे थे. उन्होंने कहा कि विराट कोहली खुद भी उनकी बात से सहमत होंगे.

कोहली से एबी डिविलियर्स की पहली मुलाकात

प्रखर गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान एबी डिविलियर्स से पूछा गया कि जब वे पहली बार कोहली से मिले थे, तो उनके मन में कोहली को लेकर क्या राय बनी थी. उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सच में कोहली ‘अहंकारी और घमंडी’ लगे थे. इस पर एबी डिविलियर्स ने जवाब दिया, ‘हां, और मुझे लगता है कि वह भी इस बात से सहमत होंगे.’ इसके बाद एबी डिविलियर्स से इसके पीछे का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह अहंकार असल में कोहली के बहुत ऊंचे आत्मविश्वास की वजह से झलकता था.

Prakhar : “When you first met Virat Kohli, you thought he was cocky and arrogant. Is that true?” AB de Villiers: “Yes. I think he’ll agree with that.” “He came across as overly confident. He had a lot to prove when he was younger.” “You need that kind of confidence and self-belief to achieve great success.” — The Prakhar Gupta Xperience (@pgxpodcast) October 16, 2026

डिविलियर्स ने साफ किया कि 19, 20 और 21 साल की उम्र में कोहली के अंदर आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा था. उनके इसी आत्मविश्वास को लेकर लोग उन्हें गलत समझ लेते थे. डिविलियर्स के मुताबिक, उस उम्र में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए खुद पर ऐसा भरोसा होना बेहद जरूरी भी है.

कैसे बदला कोहली का अंदाज?

साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने आगे बताया कि समय के साथ-साथ कोहली का यह अहंकार खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे कोहली खेल में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, उनका अहंकार धीरे-धीरे कम होता गया. डिविलियर्स ने आगे बताया कि जैसे-जैसे कोहली बड़े हुए, तो वो एक इंसान और क्रिकेटर के तौर पर ज्यादा संतुलित होते गए. साथ ही उनका वह अहंकार कम होता गया. डिविलियर्स ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि जब वह युवा थे, तो उन्हें बहुत कुछ साबित करना था, और बाद में वह बात खत्म हो गई. लोगों के सामने बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने की जो जरूरत उन्हें महसूस होती थी, वह भी बदल गई.’