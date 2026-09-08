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कोहली-अनुष्का या फिर राहुल का ससुराल? दौलत के मामले में कौन सबसे आगे, शेट्टी परिवार की कितनी है नेटवर्थ

Anushka vs Athiya Net Worth: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दुनिया के पावर कपल के रूप में जाने जाते हैं. एक ओर विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में शुमार हैं, तो दूसरी ओर अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं. वहीं, दूसरी ओर केएल राहुल की वाइफ अथिया शेट्टी का भी बॉलीवुड से नाता है. उनके पिता सुनील शेट्टी और भाई अहान शेट्टी भी बॉलीवुड एक्टर हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 12:31:17 AM IST

विराट-अनुष्का की जोड़ी या केएल राहुल का ससुराल? नेटवर्थ में कौन आगे.
विराट-अनुष्का की जोड़ी या केएल राहुल का ससुराल? नेटवर्थ में कौन आगे.


Virat-Anushka vs KL Rahul-Athiya Net Worth: विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ही भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बल्लेबाज हैं. ये दोनों ही कई सालों से भारतीय टीम के लिए मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने ही बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी रचाई है. एक तरफ क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी रचाई है. वहीं, दूसरी ओर केएल राहुल ने बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी की बेटी अथिया से शादी की है. अथिया खुद भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. ऐसे में फैंस अक्सर अनुष्का शर्मा और अथिया शेट्टी की नेटवर्थ की तुलना करते हैं, लेकिन आज हम विराट-अनुष्का की जोड़ी की तुलना राहुल के ससुराल यानी शेट्टी परिवार से करने वाले हैं.

शेट्टी परिवार के पास कितना पैसा?

केएल राहुल ने शेट्टी परिवार में शादी रचाई है. उनके ससुर सुनील शेट्टी बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर हैं, जबकि उनकी पत्नी अथिया भी एक्ट्रेस हैं. इतना ही नहीं, राहुल की पत्नी के भाई अहान शेट्टी भी बॉलीवुड एक्टर हैं. सबसे पहले सुनील शेट्टी की बात करते हैं. सुनील शेट्टी अपने करियर में कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी भी में निवेश किया है, जहां से अच्छी कमाई होती है. उनका अपना पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है. इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी टेक, फूड के लेकर फिटनेस से जुड़े कई बड़े स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सुनील शेट्टी की कुल नेटवर्थ 125 करोड़ रुपये के आसपास है.

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वहीं, सुनील शेट्टी के बेटी अथिया भी हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करती हैं. अथिया शेट्टी ने फिल्मों में काफी कम काम किया है, लेकिन वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छा पैसा कमाती हैं. वह कई बड़े ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स का चेहरा हैं. उनकी अनुमानित नेटवर्थ 35-40 करोड़ रुपये के करीब है.

इसके अलावा अथिया शेट्टी के भाई अहान की नेटवर्थ भी 28-32 करोड़ रुपये के आसपास है. अहान ने बॉलीवुड फिल्म तड़प से डेब्यू किया था, जिसके बाद वे बॉर्डर-2 में भी नजर आए थे.

कोहली-अनुष्का की कुल नेटवर्थ

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं. वह दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में भी गिने जाते हैं. विराट कोहली BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और IPL के जरिए हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. इसके अलावा उन्होंने खुद का लाइफस्टाइल ब्रांड One8 भी लॉन्च किया है. साथ ही कई दूसरे बड़े ब्रांड्स में भी कोहली ने इन्वेस्ट किया है. इतना ही नहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए उनकी मोटी कमाई होती है. कुल मिलाकर कोहली की अनुमानित नेटवर्थ 1,050 करोड़ 1,196 करोड़ रुपये के आसपास है.

वहीं, कोहली का पत्नी अनुष्का शर्मा भी दौलत के मामले में काफी आगे हैं. अनुष्का शर्मा ने कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिससे करोड़ों की कमाई है. इसके अलावा वो खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं, जिसके तहत कई सक्सेसफुल वेब सीरीज और फिल्में बना चुकी हैं. इतना ही नहीं, उनका खुद का Nush फैशन ब्रांड भी है. इन सभी के अलावा ब्रांड डील्स और डिजिटल ऐड के जरिए अनुष्का शर्मा हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करती हैं. उनकी कुल अनुमानित नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये के आसपास है. इस तरह विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कुल नेटवर्थ 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाती है.

केएल राहुल की कितनी है नेटवर्थ?

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल खुद भी करोड़ों रुपये के मालिक हैं. वह सालाना BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और IPL के जरिए करोड़ों रुपये की मोटी कमाई करते हैं. इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी हर साल उनकी करोड़ों रुपये की कमाई होती है. केएल राहुल पूमा, बोट, रेड बुल और टाटा जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा राहुल ने लाइफस्टाइल ब्रांड ‘Gully’ में भी निवेश किया है, जिसके वो को-ऑनर भी हैं. राहुल की कुल अनुमानित नेटवर्थ 100-120 करोड़ रुपये के आसपास है.

दौलत के मामले में कौन आगे?

इस तरह अगर सुनील, अथिया और अहान शेट्टी सभी की नेटवर्थ को मिला दें, तो 190-195 करोड़ रुपये के आसपास है. इससे साफ पता चलता है कि विराट-अनुष्का की दौलत के मामले में शेट्टी परिवार से कहीं आगे हैं. वहीं, अगर शेट्टी परिवार में केएल राहुल की नेटवर्थ को भी जोड़ दिया जाए, तो भी कोहली-अनुष्का दौलत के मामले में बहुत आगे हैं. हालांकि बॉलीवुड कनेक्शन के मामले में राहुल का ससुराल ज्यादा मजबूत है.

Tags: athiya shettyKL Rahulvirat kohli anushka sharma
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