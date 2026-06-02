लंदन नहीं, वृंदावन… चैंपियन बनते ही प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, अनुष्का संग लिया आशीर्वाद

Virat-Anushka Vrindavan Visit: आईपीएल 2026 में आरसीबी को चैंपियन बनाने के बाद विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंच गए हैं. रविवार (31 मई) को चैंपियन बनने के बाद मंगलवार को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे. विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा के वृंदावन के दौरे की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. वीडियो में यह खूबसूरत कपल आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर आश्रम से बाहर निकल रहा है. हाल ही में विराट कोहली ने दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है. कोहली की आरसीबी ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया.

भक्ति के मार्ग पर विराट-अनुष्का

विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का लंबे समय से प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहे हैं. वह अक्सर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं. ऐसे में जब विराट कोहली ने आरसीबी की जर्सी में अपना दूसरा आईपीएल खिताब हासिल किया, तो वह सीधे प्रेमानंद महाराज के आश्रम राधा केली कुंज पहुंचे. बता दें कि मंगलवार सुबह को ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे. उसी समय पता चल गया था कि वे दोनों वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे है. नीचे देखें कोहली-अनुष्का के वृंदावन की वीडियोज…

Virat Kohli and Anushka Sharma at Vrindavan. pic.twitter.com/hwlLTJ3Ple — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) June 2, 2026







Virat Kohli and Anushka Sharma directly went to Vrindavan after Winning IPL 2026 to take Blessings from Premanand Ji Maharaj. pic.twitter.com/Sx33YS0Gdt — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) June 2, 2026







विराट कोहली का IPL 2026 में प्रदर्शन

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर आरसीबी ने दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की. कोहली ने इस सीजन कुल 16 मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 56 की औसत और 166 की स्ट्राइक रेट से 675 रन आए. इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल रहे. विराट कोहली आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में रहे. फाइनल के अहम मुकाबले में भी विराट कोहली ने 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर आरसीबी ने जीत दर्ज की. आरसीबी के दूसरी बार चैंपियन बनने की खुशी में विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा संग मिलकर खूब जश्न मनाया.