हॉलीवुड अंदाज में अनुष्का संग विश्व कप देखने पहुंचे Virat Kohli, ले जाना नहीं भूले प्रेमानंद जी महाराज की ये चीज; वीडियो वायरल

Virat Kohli: आज भारतीय महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो का मैच खेल रही है. भारतीय महिला टीम के लिए लॉर्ड्स का मैदान उस वक्त और भी खास बन गया, जब स्टैंड्स में क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा नजर आए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबले में दोनों दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते दिखे. विराट और अनुष्का की मौजूदगी ने फैंस के बीच उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. ऐसे में हर किसी की नजर सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्टैंड्स में बैठे इस चर्चित कपल पर भी टिकी रही.

विराट कोहली का वीडियो

👑 Virat Kohli ❤️ Anushka Sharma spotted cheering for Team India during the IND 🇮🇳 vs AUS 🇦🇺 Women’s T20 World Cup clash! 💙🏏 The power couple backing the Women in Blue from the stands. 🇮🇳✨#INDvAUS #WomensT20WorldCup #ViratKohli #AnushkaSharma #TeamIndia pic.twitter.com/KIyvv1JQMN — Viratian ❤️ (@Rajasinghh12) June 28, 2026

THE GOLDEN ERA DUO RETURNS. Virat Kohli and Ravi Shastri shared one of the most successful captain-coach partnerships in Indian cricket history. Today, both were spotted at Lord’s backing Team India Women. Different roles. Same passion for Indian cricket.#ViratKohli… — Infinite Infos (@infiniteInfos) June 28, 2026

मुकाबले में क्या हुआ?

मैच में कप्तान हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाया. अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 ओवर में 171 रन बनाने होंगें. वहीं भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया को 169 रन पर रोकना होगा.

हरमनप्रीत ने इस रिकॉर्ड को किया अपने नाम

हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 56 रन की पारी खेली. वो टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं. उन्होने 25 गेंदों में यह कारनामा अपने नाम किया.