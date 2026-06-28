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हॉलीवुड अंदाज में अनुष्का संग विश्व कप देखने पहुंचे Virat Kohli, ले जाना नहीं भूले प्रेमानंद जी महाराज की ये चीज; वीडियो वायरल

Virat Kohli: विराट और अनुष्का की मौजूदगी ने फैंस के बीच उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. ऐसे में हर किसी की नजर सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्टैंड्स में बैठे इस चर्चित कपल पर भी टिकी रही.

By: Divyanshi Singh | Published: June 28, 2026 9:00:23 PM IST

महिला विश्व कप देखने पहुंचे विराट कोहली
महिला विश्व कप देखने पहुंचे विराट कोहली


Virat Kohli: आज भारतीय महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो का मैच खेल रही है. भारतीय महिला टीम के लिए लॉर्ड्स का मैदान उस वक्त और भी खास बन गया, जब स्टैंड्स में क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा नजर आए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबले में दोनों दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते दिखे. विराट और अनुष्का की मौजूदगी ने फैंस के बीच उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. ऐसे में हर किसी की नजर सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्टैंड्स में बैठे इस चर्चित कपल पर भी टिकी रही.

विराट कोहली का वीडियो

मुकाबले में क्या हुआ? 

मैच में कप्तान हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाया. अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 ओवर में 171 रन बनाने होंगें. वहीं भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया को 169 रन पर रोकना होगा.

हरमनप्रीत ने इस रिकॉर्ड को किया अपने नाम

हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 56 रन की पारी खेली. वो टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं. उन्होने 25 गेंदों में यह कारनामा अपने नाम किया. 

ऑस्ट्रेलिया विमेंस की प्लेइंग-11

बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिट्चफील्ड, एलिसे पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन।

भारतीय विमेंस टीम की प्लेइंग-11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़।

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