‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि 2027 वनडे विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर होगी. उन्होंने कहा कि टीम में कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन विराट ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े टूर्नामेंट में अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. श्रीकांत के अनुसार, भारत को अगर अफ्रीका में विश्व कप जीतना है तो विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन बेहद जरूरी होगा.

37 साल के विराट कोहली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दो अर्धशतक लगाकर अपनी शानदार फॉर्म का एक बार फिर सबूत दिया. हालांकि इस सीरीज में भारतीय टीम की कुछ कमजोरियां भी सामने आईं. हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी साफ दिखी. इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता की कमी और गेंदबाजी में विविधता का अभाव भी टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

विराट की तारीफ में बोले श्रीकांत

स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं पड़ती. वह हमेशा जानते हैं कि टीम को उनसे क्या चाहिए. श्रीकांत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार सफलता का श्रेय भी विराट की ऊर्जा और समर्पण को दिया. उनका कहना है कि जिस तरह विराट ने अपनी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया, उसी तरह वह भारत को भी 2027 विश्व कप का खिताब दिला सकते हैं.

रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पर भी दी राय

श्रीकांत ने रोहित शर्मा के भविष्य पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अगर रोहित लगातार रन बनाते रहे तो उन्हें 2027 विश्व कप तक टीम में बने रहना चाहिए. वहीं, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को रोहित का सबसे मजबूत विकल्प बताया. श्रीकांत का मानना है कि यशस्वी ने अलग-अलग परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी की है और वह भविष्य के लिए तैयार हैं. हालांकि ईशान किशन भी रिजर्व ओपनर और विकेटकीपर के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं. ऐसे में सेलेक्टर्स के लिए संतुलित टीम चुनना आसान नहीं होगा.