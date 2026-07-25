Home > क्रिकेट > ‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…

‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि 2027 वनडे विश्व कप में भारत को खिताब दिलाने का दम सिर्फ विराट कोहली में है. उन्होंने रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन की भूमिका पर भी खुलकर बात की. श्रीकांत ने कहा कि टीम सेलेक्शन आसान नहीं होगा और भारत को संतुलित टीम के साथ विश्व कप में उतरना होगा.

By: Satyam Sengar | Published: July 25, 2026 4:57:07 PM IST

विराट कोहली ही जिता सकते हैं वर्ल्ड कप 2027.
विराट कोहली ही जिता सकते हैं वर्ल्ड कप 2027.


पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि 2027 वनडे विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर होगी. उन्होंने कहा कि टीम में कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन विराट ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े टूर्नामेंट में अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. श्रीकांत के अनुसार, भारत को अगर अफ्रीका में विश्व कप जीतना है तो विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन बेहद जरूरी होगा.

37 साल के विराट कोहली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दो अर्धशतक लगाकर अपनी शानदार फॉर्म का एक बार फिर सबूत दिया. हालांकि इस सीरीज में भारतीय टीम की कुछ कमजोरियां भी सामने आईं. हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी साफ दिखी. इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता की कमी और गेंदबाजी में विविधता का अभाव भी टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

You Might Be Interested In

विराट की तारीफ में बोले श्रीकांत
स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं पड़ती. वह हमेशा जानते हैं कि टीम को उनसे क्या चाहिए. श्रीकांत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार सफलता का श्रेय भी विराट की ऊर्जा और समर्पण को दिया. उनका कहना है कि जिस तरह विराट ने अपनी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया, उसी तरह वह भारत को भी 2027 विश्व कप का खिताब दिला सकते हैं.

रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पर भी दी राय
श्रीकांत ने रोहित शर्मा के भविष्य पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अगर रोहित लगातार रन बनाते रहे तो उन्हें 2027 विश्व कप तक टीम में बने रहना चाहिए. वहीं, उन्होंने यशस्वी जायसवाल को रोहित का सबसे मजबूत विकल्प बताया. श्रीकांत का मानना है कि यशस्वी ने अलग-अलग परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी की है और वह भविष्य के लिए तैयार हैं. हालांकि ईशान किशन भी रिजर्व ओपनर और विकेटकीपर के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं. ऐसे में सेलेक्टर्स के लिए संतुलित टीम चुनना आसान नहीं होगा.

Tags: virat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है भोजपुरी बवाल?

July 25, 2026

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026
‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…
‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…
‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…
‘एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 जिता सकता है…’ पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बोला- उसके बिना अधूरी टीम इंडिया…