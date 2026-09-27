IND vs WI: विराट कोहली के 15000 रन पूरे, जीत के बाद दिया तगड़ा बयान, बोले- पर्सनल नहीं, बस देश के लिए…

Virat Kohli Statement: विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में इतिहास रचते हुए अपने 15000 वनडे रन पूरे कर लिए. वह इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए और भारत को 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. मैच के बाद उन्होंने इस बड़ी उपलब्धि पर अपनी बात रखी और बताया कि उनका ध्यान कभी भी पर्सनल रिकॉर्ड बनाने पर नहीं रहा है, मैं बस देश के लिए योगदान देने की कोशिश करता हूं.

15 हजार वनडे रन पूरे करने के बाद कोहली ने कहा, “सबसे पहले, अच्छी बातों के लिए धन्यवाद. मेरा ध्यान कभी भी इन रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर नहीं रहा है. मैं सिर्फ मैच की स्थिति को समझने और टीम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूं. उपलब्धियां अपने आप मिलती जाती हैं. इतने लंबे समय तक खेलने और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं. मैं हर दिन मेहनत करना चाहता हूं और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं.”

फिटनेस को बताई सफलता

कोहली ने अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन के पीछे की वजह बताते हुए कहा, “मेरे लिए खेल को समझना और खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है. क्रिकेट काफी हद तक दिमाग से जुड़ा होता है. मैंने कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, यहां तक कि जब मैं तीनों फॉर्मेट खेलता था, तब भी ऐसा नहीं था. मेरे लिए मानसिक रूप से तरोताजा रहना, मौजूदा समय पर ध्यान देना और मैदान पर खुलकर खेलना सबसे अहम है.”

अपने खेल में कर रहे हैं बदलाव

कोहली ने बताया कि वह अपने खेल में लगातार बदलाव करने और नई चुनौतियों को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, “इस करियर के पड़ाव पर मेरे सामने चुनौती है कि मैं अपने खेल की गति बढ़ाऊं और पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करूं. अपने अंदर एक नया रूप विकसित करना मुझे उत्साहित करता है. इससे भारत और आईपीएल में खेलने वाली टीमों को भी फायदा मिलता है. खुलकर खेलने के लिए शरीर का फिट होना जरूरी है. जब मैं फिट रहता हूं, तो अपने खेल की बेहतर योजना बना पाता हूं और उसे मैदान पर लागू कर पाता हूं.”