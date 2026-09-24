Home > खेल > IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास

IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास

Virat Kohli 15,000 ODI runs: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते नजर आएंगे. यह सीरीज इन दोनों बल्लेबाजों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि वे दोनों ही बड़ा मुकाम हासिल करने के करीब हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 24, 2026 5:47:27 PM IST

विराट कोहली और रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रचेंगे इतिहास.
विराट कोहली और रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रचेंगे इतिहास.


Virat Kohli 15,000 ODI runs: भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म होने वाले है. 27 सितंबर (रविवार) से भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे, जिन्हें मैदान पर देखने के लिए फैंस बेताब हो रहे हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में पहला वनडे मैच खेलने उतरेंगे. इस सीरीज के पहले ही मैच में विराट कोहली के पास बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका होगा. दरअसल, विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में अपने 15,000 रन पूरे करने के काफी करीब हैं.

कोहली इतिहास रचने से 59 रन दूर

विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में अपने 15,000 रन पूरे करने से सिर्फ 59 रन दूर हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में भारत के लिए 314 मैच खेले हैं, जिसमें कुल 14,941 रन बनाए हैं. अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 59 बना लेते हैं, तो वनडे में 15,000 रन पूरे कर लेंगे. इसी के साथ वह दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है. अभी तक सिर्फ भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने यह कीर्तिमान हासिल किया है. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 18,426 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं.

You Might Be Interested In

रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के पास भी वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका होगा. दरअसल, रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में अपने 12,000 रन पूरे करने से सिर्फ 105 रन दूर हैं. उन्होंने अभी तक 288 वनडे मैच में कुल 11,895 रन बनाए हैं. अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 105 रन बनाते हैं, तो वनडे में अपने 12,000 रन पूरे कर लेंगे. वह ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ 7वें और भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

ये भी पढ़ें: IND vs WI ODI Live Streaming: रोहित-विराट लौटे, अब वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया, कब-कहां देख सकेंगे LIVE मैच?

भारत-वेस्टइंडीज का वनडे शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इसके बाद 30 सितंबर को गुवाहाटी में दूसरा वनडे खेला जाएगा. फिर 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा.

Tags: home-hero-pos-3ind vs wirohit sharmavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026
IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास
IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास
IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास
IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास
IND vs WI: सिर्फ 59 रन दूर… विराट कोहली के निशाने पर महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी रचेंगे इतिहास