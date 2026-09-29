हर 2.5 ODI में 1 सेंचुरी! विराट कोहली कैसे तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड? 100 शतक तक पहुंचने का पूरा हिसाब

Virat Kohli 100 Centuries Calculation: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने वनडे करियर का 55वां शतक लगाया. इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के नाम 86 शतक हो गए हैं. वह वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. विराट कोहली से आगे सिर्फ महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही आगे हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 100 शतक लगाए थे.

अब कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड है. हालांकि विराट कोहली के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास सिर्फ अगले साल के वनडे विश्व तक का ही समय है. इसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोहली को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कितने वनडे मैच और शतक की जरूरत है.

कोहली को चाहिए कितने शतक?

विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों की बराबरी करने के लिए 14 सेंचुरी की जरूरत है. वहीं, अगर वो 15 सेंचुरी बना लेते हैं, जो सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. हालांकि यह विराट कोहली के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. ऐसे में कोहली को वनडे फॉर्मेट में ही 15 शतक लगाने होंगे.

कोहली को कितने वनडे मैच मिलेंगे?

भारतीय टीम साल 2026 में अभी 10 वनडे मैच खेलने वाली है. इसमें से 2 मुकाबले वेस्टइंडीज के खिलाफ होने बाकी हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे और श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. इसके बाद अगले साल 2027 में भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलनी है. फिर भारतीय टीम एशिया कप 2025 खेलेगी, जिसमें भारत ज्यादा से ज्यादा 6 मैच खेल सकता है. इसके बाद वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम 11-12 से मैच खेल सकती है. इस तरह विराट कोहली को करीब 30 वनडे मैच खेलने को मिलेंगे. इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी वनडे सीरीज हो सकती है, जो फिलहाल के लिए स्थगित है.

हर 2-3 मैच में चाहिए 1 शतक

अगर विराट कोहली को विश्व कप 2027 तक 101 शतक पूरे करने हैं, तो उन्हें 15 शतक लगाने होंगे. अगर वो विश्व कप तक 30 वनडे मैच खेलते हैं, तो उन्हें हर 2 मैच में एक शतक लगाना होगा. वहीं, अगर वे 37-38 वनडे मुकाबले खेलते हैं, तो उन्हें हर 2.5 यानी ढाई मैच में एक शतक लगाना होगा. अगर विराट कोहली ऐसा कर पाते हैं, तो वह महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

कोहली का शानदार फॉर्म

37 साल के विराट कोहली अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने अपनी पिछली 7 वनडे पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली अपनी इस फॉर्म के साथ विश्व कप 2027 खत्म होते-होते 100 शतकों का आंकड़ा पार कर लेंगे.