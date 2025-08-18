लंदन की सड़कों पर Virat Kohli ने अनुष्का के साथ किया कुछ ऐसा, Video देख दंग रह गए भारतीय क्रिकेट फैंस

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी बॉलीवुड ऐक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ रविवार को लंदन की सड़कों पर टहलते हुए देखे गए। साधारण कपड़े पहने और भीड़ में घुल-मिलकर, यह जोड़ा भारत में आमतौर पर होने वाली धूमधाम से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। उन्हें एक स्थानीय राहगीर के साथ हल्की-फुल्की बातचीत और हंसी-मजाक करते देखा गया, यह पल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से लंबे ब्रेक के दौरान, बिना किसी सुरक्षा या ध्यान के, कोहली को आजादी से घूमते देखना प्रशंसकों के लिए एक गहरी भावनात्मक अनुभूति थी।

कोहली और अनुष्का दोनों लंदन हुए शिफ्ट

कई लोगों ने इसे “प्रसिद्धि पर शांति” की झलक बताया, जबकि अन्य को लगा कि क्रिकेट ने अस्थायी रूप से अपने सबसे प्यारे भाई को खो दिया है। कोहली और अनुष्का फरवरी 2024 में अपने दूसरे बच्चे, अकाय के जन्म के बाद लंदन शिफ्ट हो गए। इससे पहले अप्रैल में, बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के पति, डॉ. श्रीराम नेने ने रणवीर अल्लाहबादिया के साथ उनके यूट्यूब शो पर बातचीत के दौरान, इस जोड़े के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और बताया कि कैसे अनुष्का ने एक बार उनसे अपने बच्चों को एक सामान्य वातावरण में पालने के लिए लंदन जाने के बारे में बात की थी।

VIRAT KOHLI & ANUSHKA SHARMA AT THE LONDON STREETS. ❤️ pic.twitter.com/APKwpOs07G — Tanuj (@ImTanujSingh) August 17, 2025







डॉ नेने ने क्या कहा?

डॉ नेने ने कहा कि, “मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हम उनसे कई बार मिल चुके हैं; वह एक नेक इंसान हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और इससे आपको यह सीख मिलती है। वे सभी एक बार में अपनी पैंट एक ही पैर पर पहनते हैं। एक दिन हमारी अनुष्का से बातचीत हुई, और वह बहुत दिलचस्प रही। वे लंदन जाने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वे यहाँ अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पा रहे थे। इसके आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि, हम उनकी कठिनाइयों की कद्र करते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं, वह ध्यान आकर्षित करता है। हम लगभग अलग-थलग पड़ जाते हैं। अनुष्का और विराट बहुत अच्छे इंसान हैं और वे अपने बच्चों की परवरिश सामान्य तरीके से करना चाहते हैं।

कोहली कब मैदान पर वापसी करेंगे?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद वे केवल वनडे फॉर्मेट में ही सक्रिय रहे। 50 ओवर के क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, इस महीने की शुरुआत में एक मीडिया रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि अक्टूबर में होने वाला ऑस्ट्रेलिया दौरा उनका आखिरी दौरा हो सकता है। इससे विराट कोहली के 2027 के वनडे विश्व कप के भव्य मंच से बाहर होने की उम्मीदें खत्म हो जातीं। हालाँकि, 36 वर्षीय कोहली ने इस चर्चा को तब शांत कर दिया जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया जिसमें बताया गया था कि वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तैयारी कर रहे हैं।