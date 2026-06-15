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Viral Video: ‘टाइम से आ जाया कर…’ नीतीश रेड्डी पर क्यों भड़के यशस्वी जायसवाल, अब वीडियो हो रहा वायरल

Yashasvi Jaiswal Viral Video: लखनऊ में होटल के बाहर यशस्वी जायसवाल ने मज़ाक में नीतीश रेड्डी की क्लास लगा दी. दोनों की इस मजेदार नोक-झोंक का पूरा किस्सा जानने के लिए पढ़ें...

By: Shivani Singh | Published: June 15, 2026 5:22:02 PM IST

Viral Video: लखनऊ में होटल के बाहर यशस्वी जायसवाल ने मज़ाक में नीतीश रेड्डी की क्लास लगा दी।
Viral Video: लखनऊ में होटल के बाहर यशस्वी जायसवाल ने मज़ाक में नीतीश रेड्डी की क्लास लगा दी।


मैदान पर चौके-छक्के उड़ाने वाले भारतीय क्रिकेटर अक्सर असल जिंदगी में कितने कूल और मस्तीखोर होते हैं, इसकी एक झलक लखनऊ में देखने को मिली. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले, युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल अपने साथी खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ बेहद दोस्ताना अंदाज में टांग खींचते नजर आए. दोनों के बीच हुई इस मजेदार नोक-झोंक ने फैंस का दिल जीत लिया है.

अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ दूसरे वनडे से पहले भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने साथी खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मज़ाक-मस्ती भरा पल बिताया. यह घटना तब हुई जब भारतीय टीम लखनऊ में अपने होटल से अगले मैच के लिए निकल रही थी. भारत अभी तीन मैचों की सीरीज़ में आगे है, क्योंकि उसने पहले वनडे में सात विकेट से आसान जीत हासिल की थी.

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‘टाइम से आ जाया कर’

टीम की नई ट्रैवल किट पहने, जायसवाल और नीतीश एक कार की ओर जाते हुए दिखे. बाहर इंतज़ार करते हुए, जायसवाल ने मज़ाक में नीतीश के देर से आने पर नाराज़गी ज़ाहिर की. मज़ाक में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को समय का पाबंद रहने की याद दिलाई. उन्होंने कहा, ‘मैं 10 मिनट से कार में बैठा हूँ. समय पर आओ, दोस्त. समय देखो.’

खुद कार का दरवाज़ा खोलना

मज़ाक-मस्ती का सिलसिला तब भी जारी रहा जब यशस्वी जायसवाल ने मज़ाक में नीतीश कुमार रेड्डी की मदद करने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने की पेशकश की. मज़ाकिया अंदाज़ बनाए रखते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देता हूँ.’ इसके बाद, दोनों खिलाड़ी कार में बैठे और अगले मैच के लिए टीम के साथ रवाना हो गए.

अगला मैच कब है?

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में होना है, जबकि सीरीज़ का आखिरी मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. भारत पहले ही 1-0 से आगे है; एक और जीत से मेज़बान टीम सीरीज़ अपने नाम कर लेगी.

Tags: Nitish Reddyviral videoyashasvi jaiswal
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