टिकट तो छोड़िए, पानी के दाम भी छू रहे आसमान, 150 में मिल रही 20 की बोतल, वीडियो देख भड़के फैंस

Raipur Stadium Water Bottle Price: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर मैच में हजारों की संख्या में फैंस मैच पहुंचते हैं. स्टेडियम में मैच देखने के लिए मिलने वाली टिकटों की कीमत 500 से लेकर हजारों रुपये तक होती है. कई बार तो मैच टिकट के दाम 50-60 हजार तक पहुंच जाते हैं. इसके बावजूद क्रिकेट प्रेमी पैसे का जुगाड़ करके अपनी पसंदीदा टीम का मैच देखने के लिए मैदान पर पहुंचते हैं. ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई फैन हजारों रुपये खर्च करके टिकट खरीदकर मैच देखने जाए, लेकिन वहां पर उसे पानी के लिए भी तरसना पड़ा.

दरअसल, 10 (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम मुंबई इंडियंस के मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जहां एक ओर मैदान पर रोमांचक मुकाबला हो रहा था. वहीं, दूसरी ओर स्टेडियम में फैंस से साथ लूट-खसोट मची हुई थी.

150 में मिल रहा 20 रुपये का पानी

आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है. इस वीडियो में एक शख्स 20 रुपये की पानी की बोतल 150 रुपये में बेच रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैन पानी बेचने वाले शख्स से पूछता कि पानी को बोतल कितने की है.

Yesterday at Raipur Cricket Stadium during RCB vs MI match, ₹20 water bottles were being sold for ₹150, and it’s not even clear who the seller was.🤦 pic.twitter.com/CS5ZEShXJP — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 11, 2026

इस पर वह कहता है, ‘150 रुपये की.’ फिर फैन कहता है कि उसने वीडियो बना ली है. इसके बाद वीडियो बनाने वाला शख्स आगे कहता है कि यहां पर पानी की बोतल 150 रुपये में बेची जा रही है. साथ ही उसने बताया कि पानी बेचने वाले शख्स के पास कोई बैज (Badge) नहीं है. यह वीडियो सामने आने के बाद स्टेडियम के व्यवस्था-प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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आरसीबी ने मुंबई को हराया

रायपुर में आरसीबी और मुंबई के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 166 रन बनाए. मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाया. इसकी बदौलत मुंबई का स्कोर 160 के पार पहुंचा. इसके बाद आरसीबी की टीम 167 रनों का टारगेट चेज करने उतरी, लेकिन खराब शुरुआत रही. आरसीबी ने जल्दी ही 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद क्रुणाल पांड्या ने टीम की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने 46 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर आखिरी ओवर में मैच गया. फिर आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार के छक्के की बदौलत आरसीबी ने आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मैच जीत लिया.