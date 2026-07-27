Viral Video: खिलाड़ी नहीं मिले, तो जर्मन शेपर्ड कुत्तों को बनाया फील्डर, फुर्ती देख उड़ जाएंगे होश!

Viral Video: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून और जज्बे की कहानी है. यही वजह है कि हमारे देश में शहर से लेकर गांव तक हर जगह पर बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं. यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में भी बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हैं. हालांकि कई बार बच्चों को मैच खेलने के लिए खिलाड़ियों की कमी हो जाती है. ऐसे में उन्हें घर लौटना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे उसका भी तरीका निकाल लेते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चों ने फील्डर की कमी को पूरा करने के लिए अनोखा तरीका खोज निकाला है. दरअसल, बच्चों ने अपने पालतू कुत्तों को ही फील्डर बना लिया और मैच खेलने लगे.

कुत्तों को बनाया फील्डर

सोशल मीडिया पर देसी क्रिकेट का मैच का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी पहाड़ी ग्रामीण इलाके का बताया जा रहा है. यहां पर बच्चों के पास क्रिकेट खेलने और टीम बनाने के लिए बच्चे कम थे. ऐसे में उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को ही खेल में शामिल कर लिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे लकड़ी की स्टंप लगाकर प्लास्टिक के बल्ले क्रिकेट खेल रहे हैं. उनके साथ 2 जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते भी मैदान पर हैं, जो फील्डिंग कर रहे हैं.

कैसे फील्डिंग कर रहे कुत्ते?

101 सेकंड की इस वीडियो में पालतू कुत्तों को फील्डिंग करते हुए देखा जा सकता है. जब बल्लेबाज शॉट लगाता है, जो पालतू कुत्ता तेजी से गेंद लाने के लिए भागता है और वापस लाकर देता है. इतना ही नहीं, वे कुत्ते रन रोकने की भी कोशिश करते हैं. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि वे बच्चे लंबे समय से पालतू कुत्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

यूजर्स कर रहे तारीफ

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. अभी तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने कमेंट किया है. कई यूजर्स ने कमेंट में बच्चों की तारीफ की है. एक शख्स ने लिखा, ‘क्रिकेट खेलने का इससे प्यारा तरीका मैंने आज तक नहीं देखा.’ वहीं, एक दूसरे शख्स ने लिखा, ‘कुत्तों की वफादारी तो दुनिया जानती है, लेकिन उनकी समझदारी भी कमाल की है.’