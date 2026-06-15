IND vs PAK: गला पकड़ा, धक्का दिया… हरमनप्रीत-फातिमा के बीच भयंकर लड़ाई! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

Viral Video Fact Check: रविवार (14 जून) को विमेंस टी20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया. मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव देखने को मिला. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर भयंकर लड़ाई हो रही है. दावा किया जा रहा है कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा समा के बीच कथित तौर पर झड़प हो गई.

वायरल वीडियो में पिच के बीच में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को एक भारतीय बल्लेबाज पर हमला करते देखा जा सकता है. इसके बाद अंपायर और अन्य खिलाड़ी आकर बीच-बचाव करते हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है. जानें वायरल वीडियो की सच्चाई…

वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था. यह एक फर्जी वीडियो है, जिसे इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है. बता दें कि वर्तमान में अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज आती रहती हैं, जिन्हें एआई की मदद से बनाया जाता है. इन वीडियोज को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच में ऐसा हुआ है. ऐसे में हमें इंटरनेट पर आने वाली सभी वीडियोज पर भरोसा नहीं करना चाहिए. नीचे देखें वायरल वीडियो…

🇮🇳🇵🇰 Women’s World Cup 2026: Heated On-Field Clash! 🔥 A heated Argument broke out Between Indian Captain Harmanpreet Kaur and Pakistan captain Fatima Sana during the India vs Pakistan match in the Women’s World Cup 2026.🤔 pic.twitter.com/zWPHCAr6pN — Pintu Singh (@pintusi11376418) June 15, 2026







कैसा रहा मैच?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की बात करें, तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए. भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 66 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 17 गेंदों पर 34 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को 171 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 106 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते भारत ने 64 रनों से मुकाबला जीत लिया.