VIRAL: मोहम्मद सिराज की मैच विनिंग गेंदबाजी पर श्रीलंकाई अंपायर ने ऐसा क्या कहा कि पोस्ट हो गई वायरल? जानिए वायरल पोस्ट की पूरी कहानी!

mohammed siraj: भारत के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। सीरीज का अंतिम मैच द ओवल में हुआ, जहां भारत ने रोमांचक मुकाबले के बाद इंग्लैंड को छह रन से हराकर सीरीज को 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त किया। खासतौर पर सिराज का प्रदर्शन हर क्रिकेट प्रेमी के दिलों में घर कर गया।

अंतिम ओवर में सिराज का धमाकेदार प्रदर्शन

पांचवें टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ चार विकेट बचा था। सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण ने टीम इंडिया को हार से बचाते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को सात रन से कम पर आउट कर दिया। इस मैच का सबसे नाटकीय और यादगार पल था सिराज की वह अंतिम गेंद, जिसने गुस एटकिंसन को आउट कर भारत की जीत सुनिश्चित की।

गस एटकिंसन अंतिम विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि चोटिल क्रिस वूक्स नॉन-स्ट्राइकर एंड पर थे। इंग्लैंड के लिए यह अंतिम ओवर था, और पूरे क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थम गई थीं। जैसे ही सिराज ने गेंद डाली, उन्होंने एटकिंसन के ऑफ स्टंप को भेद दिया, और इसी के साथ भारत ने मैच और सीरीज दोनों में जबरदस्त वापसी की।

कुमार धर्मसेंना का इंस्टाग्राम पोस्ट हुआ वायरल

https://www.instagram.com/p/DNPaIAbNDim/

इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर श्रीलंकाई अंपायर कुमार धर्मसेंना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, “सबसे अच्छे स्थान से इस गेंद को देखने का सौभाग्य मिला।” धर्मसेंना के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी।

सिराज का सीरीज में योगदान और ICC रैंकिंग में सुधार

सिराज ने पूरे सीरीज में 23 विकेट लिए, जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उनका यह प्रदर्शन तब आया जब टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्बधन किया जा रहा था। सिराज ने बिना थके लगभग 185 ओवर गेंदबाजी की और टीम के लिए ‘मियाँ मैजिक’ साबित हुए।

इंग्लैंड दौरे के बाद सिराज को ICC के टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में 674 अंक मिले, जिससे वह 15वें स्थान पर पहुंच गए। यह उनकी टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है।

सिराज की यह उपलब्धि भारत के युवा क्रिकेट फैंस के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए नई ऊंचाइयां हासिल करना मुमकिन है।