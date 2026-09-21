क्रिकेटर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, फिर उसी के घर पहुंची लड़की, 3 घंटे कार में किया इंतजार, फिर…

Vipraj Nigam Case: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी विप्रज निगम एकबार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि जिस युवती ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाई थी. वही युवती बीती रात उनके घर पहुंची और करीब 2-3 घंटे तक आवास कॉलोनी स्थित घर के बाहर कार में बैठकर मिलने का इंतजार भी किया. ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि वो महिला FIR दर्ज कराने के बाद विप्रज निगम के घर क्यों गई?

रिपोर्ट्स की मानें, तो महिला का कहना है कि वह कोई हंगामा करने के लिए नहीं गई थी, बल्कि विप्रज से बात करके सिर्फ विवाद को सुलझाना चाहती थी. हालांकि जब वो क्रिकेटर के घर पहुंची, तो वहां पर सिर्फ खिलाड़ी की मां मौजूद थीं. फिर लड़की ने विप्रज के पिता से मोबाइल पर बात की और घर लौट गई. विप्रज के पिता ने युवती को आश्वासन दिया कि एक हफ्ते बाद वह उनके बेटे से बात कर सकेंगी.

युवती ने क्यों दर्ज कराया FIR?

दरअसल, यह लड़की हैदराबाद की रहने वाली है. 8 नवंबर को बाराबंकी कोतवाली में युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. क्रिकेटर ने आरोप लगाया था कि वो युवती अलग-अलग मोबाइल नंबर से कॉल करके उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रही थी. इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को युवती ने गौतमबुद्ध नगर के एक्सप्रेसवे थाने में विप्रज के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म?

युवती का कहना है कि उन दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. मई 2025 में उन दोनों की मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. युवती का आरोप है कि विप्रज निगम ने 29 जुलाई 2025 को शादी का झांसा देकर नोएडा के सेक्टर-135 स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, युवती ने विप्रज पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया. अब इस घटना में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया है.

एशियन गेम्स खेलने पहुंचे विप्रज निगम

विप्रज निगम को हाल ही में पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है. BCCI ने उन्हें एशियन गेम्स के लिए चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह शामिल किया है. विप्रज निगम एक लेग-स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो दाएं हाथ से गेंदबाजी के साथ ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं. वह एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम के लिए खेलते दिखाई देंगे. वहीं, घरेलू क्रिकेट में वो उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं, जबकि IPL में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं.