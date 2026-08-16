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फिल्म नहीं, विनोद कांबली की जिंदगी पर बनेगी सीरीज! 7 साल से लिखी जा रही कहानी, जानें कब होगी शूटिंग

Vinod Kambli Web Series: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त विनोद कांबली के जीवन पर वेब सीरीज बनने जा रही है. डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे का कहना है कि वह पहले फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सीरीज बनाने का फैसला लिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 16, 2026 2:42:43 PM IST

विनोद कांबली की जिंदगी पर बनेगी सीरीज.
विनोद कांबली की जिंदगी पर बनेगी सीरीज.


Vinod Kambli Web Series: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली (Vinod Kambli) की जिंदगी अब बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि वेब सीरीज के जरिए फैंस तक पहुंचेगी. विनोद कांबली के जीवन के संघर्षों पर डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे एक हिंदी सीरीज बनाने जा रहे हैं. उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम भी ‘कांबली’ रखा गया है, जिसे ZEE5 के लिए तैयार किया जा रहा है. कांबली के ऊपर बनने वाली इस सीरीज को 200 नॉटआउट प्रोडक्शनस के रवि भागचंदका प्रोड्यूस कर रहे हैं.

ये प्रोडक्शन हाउस महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पर बनी मशहूर डॉक्यूमेंट्री ‘सच‍िन: ए ब‍िल‍ियन ड्रीम्स’ से भी जुड़ा रहा है. शुरुआत में कांबली के जीवन पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन रिसर्च के दौरान डायरेक्टर को लगा कि पूर्व क्रिकेटर की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को एक फिल्म में समेटना काफी मुश्किल है.

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2019 से लिखी जा रही स्क्रिप्ट

TOI से बात करते हुए डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे ने बताया कि उन्होंने ‘कांबली’ की कहानी लिखने का काम 2019 में शुरू किया था. साथ ही में वह वी शांताराम की बायोपिक पर भी काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि शुरुआत में कांबली की जिंदगी पर मराठी फीचर फिल्म बनाने का विचार था. लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने पूर्व क्रिकेटर की जिंदगी को करीब से समझा और रिसर्च की, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह कहानी एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी है. डायरेक्टर का कहना है कि कांबली की जिंदगी में इतना मटेरियल और ड्रामा है, जिसे एक फिल्म में दिखाना काफी मुश्किल है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट का फॉर्मेट बदलकर वेब सीरीज कर दिया गया.

कैसी होगी कांबली पर बनी सीरीज?

डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे का मानना है कि अगर विनोद कांबली पर हिंदी सीरीज बनाई जाती है, तो उनकी कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. उन्होंने बताया कि वह इस कहानी की सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से नहीं देख रहे हैं. उनका कहना है कि यह मूल रूप से एक इंसानी कहानी है. ऐसे में कांबली की कहानी को सिर्फ स्पोर्ट्स फिल्म की तरह नहीं बनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: डेविड वॉर्नर ही नहीं, ये 5 क्रिकेटर भी ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ केस में हुए गिरफ्तार, 2 भारतीय भी शामिल

कांबली के जीवन का सफर

‘कांबली’ सीरीज में विनोद कांबली के क्रिकेट करियर और जीवन के सफर को दिखाया जाएगा. उन्होंने भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है, तो अपने करियर के दौरान निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे. इस सीरीज में खासकर कांबली की क्रिकेट उपलब्धियों और करियर में आने वाले उतार-चढ़ाव पर फोकस किया जाएगा.

कब शुरू होगी शूटिंग?

इस सीरीज के लिए अभी तक कास्टिंग तय नहीं की गई है. सीरीज के मेकर्स को ऐसे शख्स की तलाश है, जिसकी शक्ल-सूरत विनोद कांबली से मिलती है. साथ ही उस शख्स का व्यक्तित्व भी कांबली से मिलता-जुलता हो. वहीं, शूटिंग की बात करें, तो ‘कांबली’ की शूटिंग की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स नवंबर 2026 से शूट शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. मेकर्स की कोशिश है कि शूटिंग को एक ही लगातार शेड्यूल में पूरा किया जाए.

Tags: home-hero-pos-10Vinod Kambli
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