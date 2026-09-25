विनोद कांबली के जीवन में नया मोड़, अब वृद्धाश्रम में काट रहे समय, बोले- परिवार से दूर हूं, अब…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली ने अपना एक वीडियो शेयर कर फैंस को अपनी सेहत और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है. वह इन दिनों ठाणे के निधान सेंटर फॉर एल्डरली केयर (वृद्धाश्रम) में रह रहे हैं. वीडियो में कांबली ने वहां मिल रही सुविधाओं और देखभाल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सेंटर में उन्हें परिवार जैसा प्यार मिल रहा है और यहां रहने के दौरान उन्हें घर से दूर होने का एहसास नहीं होता.

वीडियो में कांबली ने कहा कि निधान सेंटर में उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं. उन्होंने वहां की साफ-सफाई और देखभाल की भी तारीफ की. कांबली ने कहा, “मैं विनोद कांबली हूं और मैं इस समय निदान में हूं. मुझे यहां बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं. साफ-सफाई से लेकर हर चीज शानदार है. यहां मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपने घर से दूर हूं. यहां के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है.” कांबली के इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके फैंस को उनकी सेहत के बारे में जानकारी मिली है. पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी.

कांबली की सेहत को लेकर क्यों हुई थी चिंता?

52 साल के विनोद कांबली को पिछले कुछ वर्षों में कई हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ा है. साल 2013 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी. इसके बाद उन्हें पेशाब में संक्रमण, चलने-फिरने में परेशानी और दिमाग में खून के थक्के जमने जैसी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इन परेशानियों के चलते स्ट्रोक और याददाश्त को लेकर भी चिंता जताई गई थी. साल 2024 में मुंबई के शिवाजी पार्क में सचिन तेंदुलकर के साथ एक कार्यक्रम में कांबली नजर आए थे. उस दौरान उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी थी. इसके बाद कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने उनके इलाज और दोबारा स्वस्थ होने में मदद की पेशकश की थी.

ऐसा रहा है कांबली का क्रिकेट करियर

विनोद कांबली को भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिना जाता है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ स्कूल क्रिकेट में 664 रन की ऐतिहासिक साझेदारी कर सुर्खियां बटोरी थीं. कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट मैचों में 1,084 रन बनाए. उनका औसत 54.20 रहा और उन्होंने चार शतक लगाए. वह सिर्फ 14 पारियों में 1,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज हैं. यशस्वी जायसवाल इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे, लेकिन उन्होंने 16 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. वनडे क्रिकेट में कांबली ने 104 मैचों में 2,477 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और 14 अर्धशतक निकले.

