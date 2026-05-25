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क्रिकेट का जुनून… बिना सहारे चलना मुश्किल! फिर भी MI का मैच देखने पहुंचे विनोद कांबली, देखें VIDEO

Vinod Kambli Health Update: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में विनोद कांबली दो लोगों के सहारे से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 25, 2026 12:08:00 PM IST

मुंबई इंडियंस का मैच देखने के बाद घर लौटते हुए विनोद कांबली.
मुंबई इंडियंस का मैच देखने के बाद घर लौटते हुए विनोद कांबली.


Vinod Kambli Health Update: भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथी खिलाड़ी विनोद कांबली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली बिना किसी सहारे के सही से चल भी नहीं पा रहे हैं. इसके बावजूद वह रविवार (24 मई) को मुंबई इंडियंस का मैच देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे थे. यह मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. इस मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हरा दिया.

मैच खत्म होने के बाद विनोद कांबली (Vinod Kambli) का एक वीडियो सामने आया, जिसमें घर वापस जाते दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विनोद कांबली को दो लोग सहारा दे रहे हैं. उन्हें अकेले चलने-फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करने वाले विनोद कांबली की ऐसी हालत देख फैंस भावुक हो गए.

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विनोद काबंली का तबीयत में सुधार

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के साथी विनोद कांबली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. इसके चलते उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत को लेकर कई अफवाहें सामने आ रही थीं. हालांकि इस वीडियो के सामने आने से साफ हो गया है कि वह तेजी से रिकवर कर रहे हैं. हालांकि वह बीमारी की वजह से थोड़े कमजोर हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें बिना सहारे के चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है.

सचिन तेंदुलकर के जिगरी यार हैं कांबली

विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर बचपन के दोस्त हैं. उन दोनों ने एक साथ स्कूली लेवल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. माना जाता है कि विनोद कांबली उस समय में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज थे, लेकिन मास्टर ब्लास्टर की निरंतरता और अनुशासन के आगे वह काफी पीछे छूट गए.

विनोद कांबली का करियर

विनोद कांबली का इंटरनेशनल करियर की बात करें, तो उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट मैचों में 54.20 की औसत से 1,084 रन बनाए. इस दौरान कांबली के बल्ले से 4 शतक और 3 अर्धशतक आए. वहीं, वनडे क्रिकेट में विनोद कांबली ने 104 मुकाबले खेले, जिसमें 35.59 की औसत से 2,477 रन बनाए. वनडे क्रिकेट में कांबली ने 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं. 

कैसा रहा मुंबई का आखिरी मैच?

मैच की बात करें, तो मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में भी हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 205 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी मुंबई की टीम 175 रन बना पाई. इससे राजस्थान रॉयल्स ने 30 रन से मैच जीत लिया.

Tags: sachin tendulkarVinod Kambliviral video
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