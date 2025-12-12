पहलवानी छोड़ी पर लड़ना नहीं भूली! फिर अखाड़े में उतरेंगी Vinesh Phogat , ले लिया ‘यू-टर्न’

Vinesh Phogat News: भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने करियर को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. उन्होंने कुछ समय पहले ही कुश्ती से दूरी बनाकर राजनीति में कदम रखा था और सभी को यह लगा था कि अब उनका खेल करियर खत्म हो चुका है. लेकिन अब विनेश ने अपने रिटायरमेंट से यू-टर्न लेते हुए एक बार फिर मैट पर लौटने का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि वे दोबारा खेल में वापसी करने के लिए तैयार हैं और उनकी नज़र अब 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक पर है. यह खबर उनके फैंस के लिए बेहद खुशी भरी है, क्योंकि वे भारत की दिग्गज महिला पहलवानों में शामिल हैं और कई बड़े टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन कर चुकी हैं.

ब्रेक लेने की असली वजह और मन की बात

विनेश फोगाट ने अपनी पोस्ट में बताया कि लोग उनसे लंबे समय से पूछ रहे थे कि क्या पेरिस ओलंपिक उनके करियर का आखिरी पड़ाव था. वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती थीं. उन्होंने लिखा कि मैट से, प्रेशर से, लोगों की उम्मीदों से और यहां तक कि अपने ही सपनों से दूर रहना उनके लिए जरूरी हो गया था. वे लगातार मेहनत और दबाव में थीं, इसलिए पहली बार उन्होंने खुद को आराम देने का फैसला किया. इस दौरान उन्होंने खुद को समझने और अपनी ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव को महसूस करने के लिए समय लिया. विनेश ने कहा कि उन्हें आज भी खेल से उतना ही प्यार है और उनमें जीत की वही पुरानी चाह अब भी जिंदा है. उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर की आग कभी बुझी नहीं, बस थोड़े समय के लिए थकान और शोर के नीचे दब गई थी.

मजबूती के साथ वापसी और बेटे का साथ

विनेश ने आगे लिखा कि अनुशासन, दिनचर्या और लड़ाई करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है. चाहे वह खेल से कितनी भी दूर चली गई हों, लेकिन उनका दिल हमेशा मैट से जुड़ा रहा. इसी एहसास ने उन्हें फिर से पहलवानी में लौटने की प्रेरणा दी है. उन्होंने पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि वे 2028 ओलंपिक की ओर फिर से कदम बढ़ा रही हैं. इस बार उनकी यात्रा पहले से खास होगी, क्योंकि उनके बेटे भी इस सफर में उनके साथ रहेंगे. बेटा उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और वह उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है. विनेश ने कहा कि वह अब अकेली नहीं हैं, बल्कि अपने छोटे चीयरलीडर के साथ नई ऊर्जा के साथ ओलंपिक की तैयारी करेंगी.

IndiGo Airlines News: इंडिगो संकट को लेकर एक्शन में DGCA , 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित