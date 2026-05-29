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पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, एशियाई खेल 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में शामिल होने की मिली अनुमति, मैट पर होगी वापसी

सर्वोच्च न्यायालय ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन परीक्षणों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा उनकी भागीदारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब भी मांगा है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 29, 2026 3:09:10 PM IST

पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत


पहलवान विनेश फोगाट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. एशियाई खेलों के मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2026 एशियाई खेलों के चयन परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दे दी है.  ट्रायल्स 30 और 31 मई को होने हैं.

यह फैसला भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के बाद आया है, जिसमें फोगाट को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी. WFI ने न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी. इसके तहत उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें तीन बार की ओलंपियन फोगाट को WFI की आधिकारिक नीति में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी.

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क्या है पूरा मामला 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि विनेश फोगाट का मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है, क्योंकि उन्होंने देश को कई मौकों पर गौरवान्वित किया है. कोर्ट ने कहा, ‘अगर कोई और खिलाड़ी होता तो मामला अलग होता. उन्होंने देश का नाम रोशन किया है.’ इससे पहले पिछले सप्ताह अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि मातृत्व को “अक्षमता” या व्यावसायिक अवसरों से वंचित होने का आधार नहीं माना जा सकता. परिणामस्वरूप, न्यायालय ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया कि वह फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को राहत दी है, लेकिन उसने डब्ल्यूएफआई द्वारा उनकी भागीदारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी उनसे जवाब मांगा है.

विनेश फोगाट के बारे में 

विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान व राजनीतिज्ञ हैं. वे हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले से आती हैं और गीता फोगाट व बबीता फोगाट की बहन हैं. बता दें कि विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं. इसके अलावा राष्ट्रमण्डल खेलों में तीन स्वर्ण पदक जीतने वाली फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दो पदक जीते हैं. वर्तमान में वो हरियाणा के जुलाना विधानसभा से विधायक हैं.  कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है.

  

Tags: Sportsvinesh phogat
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