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एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहीं विनेश फोगाट, महिला 53 किलोग्राम वर्ग के ट्रायल्स के सेमीफाइनल में मिली करारी हार

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद भी पहलवान विनेश फोगाट के हाथ निराशा ही लगी. वह एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहीं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 30, 2026 6:11:08 PM IST

विनेश फोगाट को मिली एशियन गेम्स ट्रायल्स में हार
विनेश फोगाट को मिली एशियन गेम्स ट्रायल्स में हार


सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद भी पहलवान विनेश फोगाट के हाथ निराशा ही लगी. वह एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहीं.

31 वर्षीय विनेश 53 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से हार गईं और इस तरह आगामी एशियाई खेलों में अपनी जगह पक्की करने में नाकाम रहीं. 

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ट्रायल्स में विनेश को मिली करारी हार 

विनेश यह मुकाबला 4-6 से हार गईं. शनिवार को हुए पूरे ट्रायल्स काफी उथल-पुथल भरे रहे, क्योंकि विनेश को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला कोचों और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अधिकारियों के बीच तीखी बहस में बदल गया. इससे पहले, विनेश ने अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन करते हुए निशु को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. ज्योति के खिलाफ 7-1 की आसान जीत के बाद, विनेश को क्वार्टर फाइनल में प्रतिद्वंदी के खिलाफ कड़ी टक्कर देनी पड़ी. 

मुकाबले के बीच भड़का आवेश 

निशु ने पहले ही पीरियड में 5-0 की बढ़त बना ली और लगभग विनेश को पिन कर दिया था, लेकिन विनेश किसी तरह बच गईं. इसके बाद मुकाबला भावनात्मक रूप से आवेशित हो गया, तकनीकी चुनौतियों और स्क्रीन की खराबी को लेकर दोनों खिलाड़ियों का गुस्सा भड़क उठा. इन देरी ने विनेश को अपनी लय वापस पाने में मदद की. एक समय स्कोर 6-6 था, और तभी निशु ने टेकडाउन का प्रयास किया लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए. निशु के कोच ने भी फैसले को चुनौती दी, लेकिन वे हार गए और विनेश राहत की सांस लेते हुए मैट से चली गईं. 

विनेश के लिए दिन की शुरुआत निराशाजनक रही, क्योंकि उन्हें पहले बताया गया था कि वह केवल 50 किलोग्राम वर्ग में ही प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने पेरिस ओलंपिक सहित अपने पिछले चार अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में इसी भार वर्ग में भाग लिया था. इसके बाद विनेश ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए डब्ल्यूएफआई पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि डब्ल्यूएफआई ने उन्हें उनकी पसंद की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देने से इनकार कर दिया है.

Tags: Sportsvinesh phogat
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