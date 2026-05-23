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Vinesh Phogat: विनेश फोगाट की बड़ी जीत, दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाया बैन;एशियन गेम्स ट्रायल्स में लेंगी हिस्सा

Vinesh Phogat: चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने 22 मई को यह आदेश दिया था, जिसे शनिवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया. कोर्ट ने साफ़ किया कि विनेश फोगाट 30 और 31 मई, 2026 को होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा ले सकेंगी.

By: Divyanshi Singh | Published: May 23, 2026 6:35:55 PM IST

विनेश फोगाट पर लगा बैन हटा
विनेश फोगाट पर लगा बैन हटा


Vinesh Phogat: दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगट को 2026 एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है. कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) की सिलेक्शन पॉलिसी को भी एक्सक्लूज़नरी बताया और कहा कि मैटरनिटी ब्रेक से लौट रही विनेश जैसी मशहूर एथलीट पर विचार करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) ने विनेश फोगट को अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. फेडरेशन ने 26 जून, 2026 तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने 22 मई को यह आदेश दिया था, जिसे शनिवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया. कोर्ट ने साफ़ किया कि विनेश फोगाट 30 और 31 मई, 2026 को होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा ले सकेंगी. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सिलेक्शन ट्रायल्स की WFI वीडियोग्राफी करे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) से एक-एक इंडिपेंडेंट सुपरवाइज़र मौजूद रहे.

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कोर्ट ने आगे कहा कि शो-कॉज़ नोटिस में दिए गए आधार पहले से सोचे-समझे लगते हैं और बंद हो चुके मुद्दों को फिर से उठाते हैं, और इसलिए, खेल और न्याय के हित में, अपील करने वाले को सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त देना ज़रूरी है. इस 15 पेज के नोटिस में, रेसलिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने विनेश पर गंभीर आरोप लगाए. फ़ेडरेशन ने कहा कि उनके व्यवहार से नेशनल इमेज खराब हुई है और इंडियन रेसलिंग को नुकसान हुआ है. इसमें WFI संविधान, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इंटरनेशनल नियमों और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का ज़िक्र किया गया. फ़ेडरेशन ने विनेश से चार आरोपों पर सफ़ाई मांगी. इनमें वेट-कटिंग फेलियर की वजह से 2024 पेरिस ओलंपिक्स से डिसक्वालिफ़िकेशन, एंटी-डोपिंग नियमों के तहत लोकेशन फेलियर का आरोप, और मार्च 2024 में हुए सिलेक्शन ट्रायल्स में दो अलग-अलग वेट कैटेगरी में मुकाबला करना शामिल है.

रिटायरमेंट से वापसी

विनेश फोगट 18 महीने बाद रेसलिंग में वापसी कर रही हैं. उन्होंने पिछले साल अगस्त में खेल से रिटायरमेंट ले लिया था और पॉलिटिक्स में आ गई थीं. हालांकि, वह एक बार फिर अखाड़े में वापसी के लिए तैयार हैं. पेरिस ओलंपिक्स विनेश फोगट के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ. शानदार रेसलिंग स्किल्स दिखाते हुए, विनेश ने महिलाओं की 50 kg कैटेगरी के फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की. हालांकि, फ़ाइनल से कुछ घंटे पहले, उनका वज़न ज़्यादा पाया गया और उन्हें डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया, जिससे वह मेडल से चूक गईं.

Tags: vinesh phogat
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