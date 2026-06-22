Vijay Thalapathy Love Affair: क्या विजय थलापति के लिए अपनी सगाई को तोड़ी थी त्रिशा? कितनी पुरानी है तमिलनाडु के सीएम और साउथ के एक्ट्रैस की दोस्ती; देखें पूरी टाइमलाइन

Vijay Thalapathy Love Affair: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय थलापति आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. विजय की फिल्मों और राजनीति की चर्चा जितनी होती है, उतनी ही चर्चा उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी होती रही है. खासकर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लगातार अफवाहें सामने आती रही हैं. हालांकि विजय और त्रिशा ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर थमता नहीं है. तो चलिए जानते हैं कि विजय की पत्नी ने तमिलनाडु के सीएम पर कौन से आरोप लगाएं हैं और त्रिशा से विजय का रिलेशनशीप कितना पुराना है.

विजय-संगीता का तलाक

सबसे पहले बात करते हैं. विजय की शादी पिछले 27 सालों से तमिल इंडस्ट्री की मशहूर संगीता सोरनालिंगम से हुई थी. लेकिन एक ऐसे मामले में जिसने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, संगीता सोरनालिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि तलाक की अर्जी में विजय की एक बड़े कॉलीवुड एक्टर के साथ कथित करीबी का ज़िक्र था, हालांकि शिकायत में ऑफिशियली किसी का नाम नहीं लिया गया था.जैसे ही ऑनलाइन अटकलें फैलीं, कई फैंस ने इसका कनेक्शन त्रिशा कृष्णन से जोड़ना शुरू कर दिया.

विजय और संगीता की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई?

श्रीलंकाई तमिल मूल की संगीता सोरनालिंगम, तमिल स्टार थलपति विजय की बहुत बड़ी फैन थीं. 1996 में वह सिर्फ विजय को उनकी फ़िल्म, “पूवे उनक्कागा” की सफलता पर बधाई देने के लिए UK से चेन्नई तक का सफर तय करके आई थीं. विजय उनके डेडिकेशन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया और अपने माता-पिता से मिलवाया.

इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जाता है कि विजय के माता-पिता ने ही उन्हें और संगीता को शादी करने का सुझाव दिया था. दोनों ने कुछ सालों तक डेट किया और 25 अगस्त 1999 को उन्होंने इंटरफेथ मैरिज कर ली (विजय क्रिश्चियन हैं, और संगीता हिंदू हैं).

खास बात यह है कि विजय और संगीता के दो बच्चे हैं बेटा जेसन संजय, जिसका जन्म 2000 में हुआ और बेटी दिव्या साशा जिसका जन्म 2005 में हुआ. विजय की शोहरत के बावजूद संगीता ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रही हैं और शायद ही कभी फिल्म इवेंट्स या पॉलिटिकल गैदरिंग में शामिल होती हैं.

त्रिशा ने अपनी शादी तोड़ दी

त्रिशा ने बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई कर ली थी. हालांकि 2015 में कुछ ही महीनों में सगाई टूट गई. त्रिशा ने इंटरव्यू में जो वजह बताई, वह यह थी कि वह शादी के बाद एक्टिंग से दूर नहीं होना चाहती थीं, जिससे कथित तौर पर कपल के बीच अनबन हो गई.

विजय और त्रिशा पहली बार कब मिले?

त्रिशा और विजय ने पहली बार 2004 में धरानी की डायरेक्ट की हुई तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘घिल्ली’ में स्क्रीन शेयर किया था. यह फिल्म न सिर्फ एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बनी बल्कि इस जोड़ी को तमिल सिनेमा के सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन कपल्स में से एक बना दिया.फिल्म में उनकी केमिस्ट्री ने तुरंत ऑडियंस को अपनी ओर खींच लिया जबकि फिल्म के गाने जैसे ‘अप्पाडी पोडू’ आज भी कल्ट पॉपुलैरिटी का मज़ा ले रहे हैं. कई फैंस आज भी ‘घिल्ली’ को विजय के करियर का एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं जिसने एक एक्शन-रोमांस सुपरस्टार के तौर पर उनकी इमेज को और पक्का करने में मदद की.

त्रिशा और विजय की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री

इन सालों में विजय और त्रिशा ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया जिनमें थिरुपाची, आथी और कुरुवी शामिल हैं. आखिरकार उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने 2000 के दशक के बीच में उनकी ऑफ-स्क्रीन करीबी की अफवाहें भी फैलाईं.

15 साल बाद वापसी

फैंस की बातचीत और ऑनलाइन अंदाज़ों के मुताबिक इस जोड़ी ने कथित तौर पर 2008 के बाद कई सालों तक प्रोफेशनली दूरी बना ली थी क्योंकि उनके कथित रिश्ते के बारे में गॉसिप बढ़ रही थी. आखिरकार 15 साल बाद दोनों 2023 में फिल्म लियो के लिए फिर से साथ आए जिससे उनके कथित रिश्ते को लेकर लोगों में फिर से उत्सुकता बढ़ गई.

जब त्रिशा विजय की फिल्मों से जुड़ी स्पेशल स्क्रीनिंग और सक्सेस सेलिब्रेशन में शामिल हुईं, जैसे कि वारिसु की स्पेशल स्क्रीनिंग, तो फैंस ने अफवाहों को और हवा दी. दूसरी तरफ विजय और संगीता के बीच कथित अनबन की खबरें सालों तक सुर्खियों में रहीं.

त्रिशा और विजय की साथ में ट्रिप की अफवाहें

लियो के शूट शेड्यूल के बाद ओस्लो में विजय और त्रिशा की साथ में घूमते हुए तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने के बाद अफवाहों का बाजार और तेज हो गया. ये कैंडिड तस्वीरें तुरंत वायरल हो गईं, और फैंस उनकी दोस्ती के बारे में अंदाज़ा लगाने लगे.

एक और घटना में न्यूयॉर्क शहर से त्रिशा की 2022 की “सोलो ट्रिप” तस्वीरों ने तब ध्यान खींचा जब पैनी नजर वाले फॉलोअर्स ने एक तस्वीर में दो जोड़ी जूते देखे जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि वह शायद अकेले ट्रैवल नहीं कर रही थीं. 2024 में एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और एंटनी थैटिल की गोवा शादी में उनकी कथित मौजूदगी भी ऑनलाइन चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गई थी. इन अटकलों को और हवा देते हुए, त्रिशा ने बाद में विजय को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ एक लिफ्ट सेल्फी पोस्ट की.

क्या विजय ने त्रिशा को कोई खास अंगूठी दी?

एक ​​और बात जिसने फैंस के बीच बार-बार अटकलों को हवा दी है, वह एक अंगूठी है जिसे त्रिशा 2022 से अक्सर पहने हुए देखी गई हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने अक्सर इस एक्सेसरी को उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की अफवाहों से जोड़ा है जिसमें कई लोग विजय से कनेक्शन जोड़ रहे हैं.

हालांकि दोनों में से किसी भी एक्टर ने डेटिंग की अफवाहों पर कभी भी पब्लिकली कमेंट नहीं किया है, लेकिन फैंस उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी, पब्लिक अपीयरेंस और छोटी-मोटी बातचीत को उनके इक्वेशन के बारे में सुराग के लिए एनालाइज करते रहते हैं.