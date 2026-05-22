धोनी से पहले CSK के इस स्टार खिलाड़ी ने किया संन्यास का ऐलान, क्रिकेट जगत में मची हलचल

Vijay Shankar IPL Retirement: CSK और भारत के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर ने घोषणा की है कि वह विदेशों में अपने खेल करियर को लंबा करने के लिए IPL और घरेलू क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं. शंकर ने IPL में चार टीमों के लिए खेला और 10 सीज़न में 78 मैचों में हिस्सा लिया.

इस दौरान उन्होंने 1233 रन बनाए और नौ विकेट लिए. शंकर ने अपने घरेलू करियर के दौरान 77 फर्स्ट-क्लास मैच भी खेले, जिसमें 4253 रन बनाए और 43 विकेट लिए. शुक्रवार, 22 मई को, शंकर ने अपने रिटायरमेंट के कारणों को बताते हुए एक लंबा बयान जारी किया. ऑलराउंडर ने कहा कि उन्होंने कहीं और ज़्यादा क्रिकेट खेलने और ज़्यादा मौके पाने के लिए यह फैसला लिया है.

शंकर के बयान में लिखा कि“क्रिकेट मेरी ज़िंदगी है. मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और 25 साल बाद, मैं हर लेवल पर और सबसे ऊंचे लेवल तक खेलने के लिए शुक्रगुजार और खुशकिस्मत हूं. अपने देश को रिप्रेजेंट करना हमेशा मेरे सबसे गर्व और खुशी के पलों में से एक रहेगा.”मैंने नए मौके पाने और ज़्यादा क्रिकेट खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL से रिटायर होने का फैसला किया है.””मुझे वह करने देने के लिए आपका शुक्रिया कम होगा जो मुझे पसंद है. हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा.”

“BCCI और इंडियन क्रिकेट टीम का शुक्रगुजार हूं – बहुत सी सीख, अनगिनत यादें और कई इंस्पिरेशन! देश को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा. नागपुर में इंडिया के 500वें ODI में आखिरी ओवर फेंकना और 2019 वर्ल्ड कप में पहली गेंद पर पहला विकेट लेना ऐसे पल हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा!

“मेरी IPL टीमें GT, SRH, CSK और DC – खास शुक्रिया! चारों ओर से मिले अनुभव और सीख ने मुझे आज जो कुछ भी बनाया है!” था.

मैंने बहुत ज़्यादा नफरत और नेगेटिविटी का सामना किया है-शंकर

शंकर ने कहा, “मैंने बहुत ज़्यादा नफरत और नेगेटिविटी का सामना किया है. मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसे नज़रअंदाज़ करके आगे बढ़ने का फैसला किया. अगर मैं ऐसा कर सकता हूं – तो कोई भी कर सकता है! पॉजिटिव सोचें और कड़ी मेहनत करें. क्रिकेट ने मुझे ज़िंदगी सिखाई है. क्रिकेट मेरी ज़िंदगी है.”

CSK का हिस्सा थे तमिलनाडु के ऑलराउंडर

तमिलनाडु के ऑलराउंडर पिछले सीज़न में CSK का हिस्सा थे, जहां वह बल्ले से असर डालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और नए सीज़न से पहले उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था.जून 2019 में भारत के लिए आखिरी बार खेलने के बाद वह एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर ऑक्शन में आए थे. लेकिन ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला.शंकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए 12 ODI और नौ T20I भी खेले.