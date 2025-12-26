Home > खेल > Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार रही, राउंड 1 में हाई-स्कोरिंग मैच, शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस और कई बड़ी टीमों ने शुरू में ही अपना दबदबा दिखाया. ग्रुप स्टेज अब शुरू हो चुका है.

By: Heena Khan | Published: December 26, 2025 1:53:36 PM IST

sports news 1
sports news 1


You Might Be Interested In

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार रही, राउंड 1 में हाई-स्कोरिंग मैच, शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस और कई बड़ी टीमों ने शुरू में ही अपना दबदबा दिखाया. ग्रुप स्टेज अब शुरू हो चुका है, पहले राउंड ने टूर्नामेंट की लय सेट करने में मदद की, जिससे फैंस को यह अंदाज़ा हो गया कि कौन सी टीमें टूर्नामेंट में आगे तक जा सकती हैं.

नतीजों के अलावा, राउंड 1 ने भारत के बड़े नामों की मौजूदगी की वजह से घरेलू सर्किट में भी दिलचस्पी फिर से जगा दी. पहले सेट के मैच खत्म होने के बाद, फोकस जल्दी ही राउंड 2 के मैचों और बड़े खिलाड़ियों की उपलब्धता पर चला गया है. हैरानी की बात नहीं है, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, वो आसान है: विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच कब खेलेंगे?

You Might Be Interested In

मैदान में दिखाया दम 

विराट कोहली ने दिल्ली के लिए खेलते हुए राउंड 1 में तुरंत असर डाला, आंध्र प्रदेश के खिलाफ सफल चेज़ में 101 गेंदों पर शानदार 131 रन बनाए. कोहली की पारी क्लासिक वनडे बैटिंग थी, शुरुआत में कंट्रोल वाली, सेट होने के बाद बेरहम, और इसने निर्णायक भूमिका निभाई क्योंकि दिल्ली ने आसानी से एक मुश्किल टारगेट हासिल कर लिया.

कब खेलेंगे अगला मैच ?

उस शानदार पारी के बाद, उम्मीद है कि जब दिल्ली राउंड 2 में मैदान पर उतरेगी तो कोहली फिर से खेलते दिखेंगे. टूर्नामेंट में दिल्ली का दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, बेंगलुरु में है. कोई तुरंत इंटरनेशनल मैच न होने के कारण आराम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दिल्ली शायद उनकी फॉर्म और अनुभव का फायदा उठाना जारी रखेगी. अगर चुने जाते हैं, तो राउंड 2 कोहली को 50-ओवर फॉर्मेट में लय बनाने और बीच में कीमती समय बिताने का एक और मौका देगा.

कौन हैं Vaibhav Suryavanshi? जिन्हें 14 साल की उम्र में राष्ट्रपति :द्रौपदी मुर्मू के हाथ मिला बाल पुरस्कार, जानें कैसे रचा इतिहास

You Might Be Interested In
Tags: rohit sharmasportss newsvijay hazare trophyvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल
Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल
Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल
Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल