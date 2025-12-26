Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान में कब उतरेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? यहां जानें मैच का पूरा शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत धमाकेदार रही, राउंड 1 में हाई-स्कोरिंग मैच, शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस और कई बड़ी टीमों ने शुरू में ही अपना दबदबा दिखाया. ग्रुप स्टेज अब शुरू हो चुका है, पहले राउंड ने टूर्नामेंट की लय सेट करने में मदद की, जिससे फैंस को यह अंदाज़ा हो गया कि कौन सी टीमें टूर्नामेंट में आगे तक जा सकती हैं.

नतीजों के अलावा, राउंड 1 ने भारत के बड़े नामों की मौजूदगी की वजह से घरेलू सर्किट में भी दिलचस्पी फिर से जगा दी. पहले सेट के मैच खत्म होने के बाद, फोकस जल्दी ही राउंड 2 के मैचों और बड़े खिलाड़ियों की उपलब्धता पर चला गया है. हैरानी की बात नहीं है, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, वो आसान है: विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच कब खेलेंगे?

मैदान में दिखाया दम

विराट कोहली ने दिल्ली के लिए खेलते हुए राउंड 1 में तुरंत असर डाला, आंध्र प्रदेश के खिलाफ सफल चेज़ में 101 गेंदों पर शानदार 131 रन बनाए. कोहली की पारी क्लासिक वनडे बैटिंग थी, शुरुआत में कंट्रोल वाली, सेट होने के बाद बेरहम, और इसने निर्णायक भूमिका निभाई क्योंकि दिल्ली ने आसानी से एक मुश्किल टारगेट हासिल कर लिया.

कब खेलेंगे अगला मैच ?

उस शानदार पारी के बाद, उम्मीद है कि जब दिल्ली राउंड 2 में मैदान पर उतरेगी तो कोहली फिर से खेलते दिखेंगे. टूर्नामेंट में दिल्ली का दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, बेंगलुरु में है. कोई तुरंत इंटरनेशनल मैच न होने के कारण आराम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दिल्ली शायद उनकी फॉर्म और अनुभव का फायदा उठाना जारी रखेगी. अगर चुने जाते हैं, तो राउंड 2 कोहली को 50-ओवर फॉर्मेट में लय बनाने और बीच में कीमती समय बिताने का एक और मौका देगा.

