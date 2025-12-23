Star-Studded Vijay Hazare Trophy 2025–26: रोहित-विराट के साथ ये 10 स्टार खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा, देखें सभी टीमों के Full Squads

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 का एडिशन 24 दिसंबर को शुरू हो रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पहले दिन एक्शन में होंगे. पहले दिन कुल 19 मैच खेले जाएंगे. सभी टीमों के स्क्वॉड की घोषणा कर दी गई है; जानें कौन से बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से शुरू होगी. दिल्ली ग्रुप D में है और मुंबई ग्रुप C में है. ग्रुप A, B, C और D में हर ग्रुप में 8 टीमें हैं. प्लेट ग्रुप में 6 टीमें हैं। टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो आपस में 135 मैच खेलेंगी. फॉर्मेट राउंड-रॉबिन होगा जिसके बाद नॉकआउट स्टेज होगा. फाइनल 18 जनवरी को खेला जाएगा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 मैच खेलेंगे

विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं; उन्होंने आखिरी बार 2010 में इस टूर्नामेंट में खेला था. रोहित शर्मा 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जबकि रोहित शर्मा जयपुर पहुंच गए हैं. मुंबई का मैच जयपुर में होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी-अपनी टीमों के लिए सिर्फ पहले दो मैच खेलेंगे. दोनों फ्लोरिडा में न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा होंगे, जो 11 जनवरी से शुरू हो रही है.

क्या शुभमन गिल खेलेंगे?

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल का T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए तय नहीं है. इस बीच, उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, अगर उनकी टीम अगले राउंड के लिए क्वालीफाई भी कर लेती है, तो भी वह नहीं खेलेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑफिशियल सीरीज 11 जनवरी से शुरू हो रही है.

ये स्टार खिलाड़ी भी खेलेंगे

अभिषेक शर्मा (पंजाब), अर्शदीप सिंह (पंजाब), एस भरत (आंध्र), नीति कुमार रेड्डी (आंध्र), जितेश शर्मा (बड़ौदा), हार्दिक नारियाल (बड़ौदा), क्रुणाल नागालैंड (बड़ौदा), आकाश दीप (बंगाल), मोहम्मद शमी (बंगाल), वैभव सूर्यवंशी (बिहार), सरफराज खान (मुंबई), शार्दुल ठाकुर (मुंबई), राहुल चौधरी (बड़ौदा), खलील अहमद (राजस्थान) और अन्य खिलाड़ी भी खेलेंगे.

मुंबई (Mumbai) स्क्वाड

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), रोहित शर्मा (दो मैच), ईशान मूलचंदानी, मुशीर खान, अंगकृष रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार तरमले, सिल्वेस्टर डीसूजा, साईराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे.

दिल्ली (Delhi) स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान), विराट कोहली, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, आयुष बदोनी (उप-कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), नितीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, द्विज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा, अनुज रावत (स्टैंड-बाय)

पंजाब (Punjab) स्क्वाड

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जश्नप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा.

बड़ौदा (Baroda) स्क्वाड

क्रुणाल पांड्या (कप्तान), प्रियांशु मोलिया, मितेश पटेल (विकेटकीपर), शिवालिक शर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), विष्णु सोलंकी, आर्यन चावड़ा, हार्दिक पांड्या, अतित सेठ, राज लिंबानी, रसिक सलाम, करण उमत्त, नित्य पांड्या, भानु पनिया, अमित पासी, महेश पिथिया, निनाद राठवा, शाश्वत रावत, लक्षित टोकसिया.