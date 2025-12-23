VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming: भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक बार फिर घरेलू क्रिकेट के मैदान पर जलवा बिखेरने को तैयार हैं. BCCI ने दोनों दिग्गजों को अपनी फॉर्म और लय बरकरार रखने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी (50 ओवर टूर्नामेंट) में खेलने के निर्देश दिए हैं. रोहित और विराट की मौजूदगी ने इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है. खबरों के मुताबिक, ‘हिटमैन’ और ‘किंग’ कोहली इस टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैच खेलेंगे.

मैदान पर कब उतरेंगे ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा मुंबई की टीम से खेलते नजर आएंगे. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के अनुसार, रोहित केवल शुरुआती दो मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. मुंबई का पहला मुकाबला कल, 24 दिसंबर को सिक्किम के खिलाफ है, जिसमें रोहित मैदान पर उतर सकते हैं. इसके बाद 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ वह अपना दूसरा और इस टूर्नामेंट का संभवतः आखिरी मैच खेलेंगे.

मुंबई का शेड्यूल (ग्रुप-सी):

24 दिसंबर: मुंबई बनाम सिक्किम (जयपुर)

26 दिसंबर: मुंबई बनाम उत्तराखंड (जयपुर)

29 दिसंबर: मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ (जयपुर)

31 दिसंबर: मुंबई बनाम गोवा (जयपुर)

3 जनवरी: मुंबई बनाम महाराष्ट्र (जयपुर)

6 जनवरी: मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश (जयपुर)

8 जनवरी: मुंबई बनाम पंजाब (जयपुर)

15 साल बाद दिल्ली के लिए खेलेंगे विराट कोहली

विराट कोहली भी रोहित की तरह ही पहले दो मैचों का हिस्सा होंगे. खास बात यह है कि विराट करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतर रहे हैं. दिल्ली का पहला मैच 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ है, जबकि दूसरा मैच 26 दिसंबर को गुजरात से होगा..

दिल्ली का शेड्यूल (ग्रुप-डी):

24 दिसंबर: दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश (बेंगलुरु)

26 दिसंबर: दिल्ली बनाम गुजरात (बेंगलुरु)

29 दिसंबर: दिल्ली बनाम सौराष्ट्र (अलूर)

31 दिसंबर: दिल्ली बनाम ओडिशा (अलूर)

3 जनवरी: दिल्ली बनाम सर्विसेज (बेंगलुरु)

6 जनवरी: दिल्ली बनाम रेलवे (अलूर)

8 जनवरी: दिल्ली बनाम हरियाणा (बेंगलुरु)

कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव?