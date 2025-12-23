Home > क्रिकेट > VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव

VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव

15 साल का इंतजार खत्म! रोहित-विराट विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते नजर आएंगे. जानिए रोहित और विराट के पहले दो मैचों का पूरा शेड्यूल, तारीख, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 23, 2025 5:00:25 PM IST

VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव


 Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming: भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक बार फिर घरेलू क्रिकेट के मैदान पर जलवा बिखेरने को तैयार हैं. BCCI ने दोनों दिग्गजों को अपनी फॉर्म और लय बरकरार रखने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी (50 ओवर टूर्नामेंट) में खेलने के निर्देश दिए हैं. रोहित और विराट की मौजूदगी ने इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है. खबरों के मुताबिक, ‘हिटमैन’ और ‘किंग’ कोहली इस टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैच खेलेंगे.

You Might Be Interested In

मैदान पर कब उतरेंगे ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा मुंबई की टीम से खेलते नजर आएंगे. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के अनुसार, रोहित केवल शुरुआती दो मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. मुंबई का पहला मुकाबला कल, 24 दिसंबर को सिक्किम के खिलाफ है, जिसमें रोहित मैदान पर उतर सकते हैं. इसके बाद 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ वह अपना दूसरा और इस टूर्नामेंट का संभवतः आखिरी मैच खेलेंगे.

मुंबई का शेड्यूल (ग्रुप-सी):

  • 24 दिसंबर: मुंबई बनाम सिक्किम (जयपुर)
  • 26 दिसंबर: मुंबई बनाम उत्तराखंड (जयपुर)
  • 29 दिसंबर: मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ (जयपुर)
  • 31 दिसंबर: मुंबई बनाम गोवा (जयपुर)
  • 3 जनवरी: मुंबई बनाम महाराष्ट्र (जयपुर)
  • 6 जनवरी: मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश (जयपुर)
  • 8 जनवरी: मुंबई बनाम पंजाब (जयपुर)

15 साल बाद दिल्ली के लिए खेलेंगे विराट कोहली

विराट कोहली भी रोहित की तरह ही पहले दो मैचों का हिस्सा होंगे. खास बात यह है कि विराट करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतर रहे हैं. दिल्ली का पहला मैच 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ है, जबकि दूसरा मैच 26 दिसंबर को गुजरात से होगा..

You Might Be Interested In

दिल्ली का शेड्यूल (ग्रुप-डी):

  • 24 दिसंबर: दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश (बेंगलुरु)
  • 26 दिसंबर: दिल्ली बनाम गुजरात (बेंगलुरु)
  • 29 दिसंबर: दिल्ली बनाम सौराष्ट्र (अलूर)
  • 31 दिसंबर: दिल्ली बनाम ओडिशा (अलूर)
  • 3 जनवरी: दिल्ली बनाम सर्विसेज (बेंगलुरु)
  • 6 जनवरी: दिल्ली बनाम रेलवे (अलूर)
  • 8 जनवरी: दिल्ली बनाम हरियाणा (बेंगलुरु)

कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव?

  • फैंस रोहित और विराट के इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण (Live Broadcast) देख सकते हैं.
  • समय: सभी मैच सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे.
  • TV पर: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर लाइव देखें.
  • मोबाइल/डिजिटल: जियो सिनेमा (JioCinema) ऐप पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

You Might Be Interested In
Tags: Live Streaming DetailsRohit Sharma Mumbai TeamRohit vs Virat in Vijay HazareVijay Hazare Trophy LiveVirat Kohli Delhi Team
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव
VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव
VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव
VHT 2025-26 Live Streaming: 15 साल का सूखा खत्म! इस टूर्नामेंट में उतरेंगे रोहित-विराट, जानें कब और कहां देखें लाइव