बैटिंग पर जाने से पहले होमवर्क करते नजर आए साई सुदर्शन…हाथ में पेन और कॉपी लेकर ये क्या करने लगे बल्लेबाज, Video हो रहा वायरल

Sai Sudarshan Viral Video : हेडिंग्ले में भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून से खेला जा रहा है। इस टेस्ट में युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया। आईपीएल 2025 में खूब रन बनाकर उन्होंने खुद को साबित किया है। इसके बाद सुदर्शन को भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला।

साई के सही क्रिकेटिंग शॉट्स और उनकी खेलने की तकनीक उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। आईपीएल में साई ने दिखाया कि कैसे टी20 जैसे फॉर्मेट में जोखिम भरे शॉट खेले बिना भी सही क्रिकेटिंग शॉट्स से रन बनाए जाते हैं।

लीड्स में पहली बार सुदर्शन को भारत के लिए टेस्ट जर्सी पहनने का मौका मिला। लेकिन लीड्स टेस्ट में खेली गई उनकी पहली पारी कुछ खास नहीं रही। साई पहली पारी में बिना खाता खोले 4 गेंद खेलकर डक पर ही आउट हो गए थे। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 48 गेंद खेलकर 30 रन बनाए। साई सुदर्शन को स्टार्ट तो मिल गया था। लेकिन, वह उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं इस मैच से एक साई का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

FOCUS MODE: 🔛✍🏻

What do you think #SaiSudharsan might have written here? 👀#ENGvIND | 1st Test, Day 4 | MON, 23rd JUNE, 2.30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/NgCnvz0Htw

