VIDEO: मैदान छोड़ते हुए फूट-फूटकर रोए मैट हेनरी, IND vs NZ फाइनल से बाहर होने का दर्द छलका!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मैट हेनरी इस अहम मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके। सेमीफाइनल के दौरान कंधे में चोट लगने के कारण वह पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें फाइनल मुकाबले से बाहर होना पड़ा। उनके बाहर होने से न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कमजोर हुई है, क्योंकि हेनरी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे।

हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेले और जीत में योगदान दे। मैट हेनरी के लिए भी यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी चोट ने उनके इस सपने को तोड़ दिया। सेमीफाइनल में जब वह गेंदबाजी कर रहे थे, तभी उन्हें कंधे में चोट लगी थी। टीम मैनेजमेंट और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें फिट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे समय पर रिकवर नहीं हो सके।

फाइनल मुकाबले से पहले जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर टॉस के लिए मैदान पर आए, उससे पहले ही मैट हेनरी मैदान से बाहर जाते दिखे। जैसे ही वह स्टेडियम छोड़ने लगे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। न्यूजीलैंड टीम के लिए यह बेहद भावुक क्षण था, क्योंकि हेनरी पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में थे और उनकी मौजूदगी फाइनल में अहम साबित हो सकती थी।

BREAKING: Matt Henry is OUT of the ICC Champions Trophy final with a shoulder injury 🚨 pic.twitter.com/qmBvTmVsiD

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) March 9, 2025