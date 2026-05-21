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Video: मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा! चाहर-मिंज ने टपकाया लड्डू कैच, शर्म से चेहरा छिपाते दिखे कप्तान

Deepak Chahar Robin Minz Catch Video: मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर के मैच में दीपक चाहर और रॉबिन मिंज ने एक आसान सा कैच टपका दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कैच छूटने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या अपना चेहरा छिपाते दिखाई दिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 21, 2026 11:02:31 AM IST

दीपक चाहर और रॉबिन मिंज ने टपकाया आसान सा कैच.
दीपक चाहर और रॉबिन मिंज ने टपकाया आसान सा कैच.


Deepak Chahar Robin Minz Catch Video: आईपीएल 2026 में भले ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौकों-छक्कों की बारिश हो रही है, लेकिन फील्डिंग में निराशाजनक प्रदर्शन भी हो रही है. मौजूदा सीजन में खिलाड़ियों ने मैदान पर बेहद खराब फील्डिंग की है. ऐसा ही एक नजारा मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में भी देखने को मिला. ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने खराब फील्डिंग की, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

केकेआर की बल्लेबाजी के दौरान मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को आसान कैच मिला था, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया. दरअसल, केकेआर के धाकड़ बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने एक बड़ा शॉट खेला, जो हवा में चला गया. गेंद बाउंड्री के पास जाकर गिरी, जहां पर दो फील्डर्स खड़े थे. उन दोनों फील्डर्स के पास आसान सा कैच लेने का मौका था, लेकिन किसी ने गेंद को पकड़ने की कोशिश नहीं की.

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एक-दूसरे का ताकते रहे मुंह

यह घटना केकेआर की बल्लेबाजी के दौरान 10वें ओवर में हुई. केकेआर के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल और मनीष पांडे क्रीज पर सेट होकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. हार्दिक पांड्या के इस ओवर में दूसरी गेंद पर पॉवेल ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में ऊपर डीप-बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर चली गई. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के फील्डर दीपक चाहर और रॉबिन मिंज कैच पकड़ने के लिए दौड़े.

दीपक चाहर फाइन लेग से अपनी बाईं ओवर भागते हुए गेंद की ओर आए, जबकि रॉबिन मिंज डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से कैच पकड़ने के लिए पहुंचे. हर किसी को लगा था कि यह एक आसान सा कैच है, लेकिन फिर हो हुआ उसे देख हर कोई हैरान रह गया. चाहर और मिंज के बीच कोई कम्यूनिकेशन नहीं हुई, जिसके चलते दोनों ही खिलाड़ी गेंद पकड़ने से पहले रुक गए. इसके चलत गेंद उन दोनों के बीच में गिर गई और पॉवेल को जीवनदान मिल गया.

बेहद नाराज दिखे कप्तान पांड्या

दीपक चाहर और रॉबिन मिंज ने दीपक चाहर का आसान सा कैच टपका दिया, जो उनके लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीपक चाहर गेंद के ज्यादा करीब आ चुके थे, लेकिन आखिरी समय पर वह रॉबिन मिंज की ओर देखने लगे. टीम की इतनी खराब फील्डिंग देख कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) बेहद निराश दिखाई दिए, जिसके बाद वह टी-शर्ट से अपना चेहरा छिपाते नजर आए.

बता दें कि इससे पहले इसी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने भी ऐसी गलती की थी. सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने भी ऐसा ही आसान सा कैच टपकाया था.

कैसा रहा मैच?

मैच की बात करें, तो मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए थे. मुंबई की ओर से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके जवाब में उतरी केकेआर ने 18.5 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. केकेआर की ओर से मनीष पांडे ने 45 रन बनाए, जबकि रोवमैन पॉवेल ने 40 रनों की पारी खेली. इसके दम पर केकेआर ने 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा दिया.

Tags: Deepak chaharHARDIK PANDYAIPL 2026mumbai indians
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