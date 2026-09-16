Asian Games 2026: वरुण चक्रवर्ती हुए OUT, 22 साल के प्लेयर की लगी लॉटरी, पहली बार टीम इंडिया में एंट्री

Varun Chakravarthy Replacement: भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोटिल होने के कारण एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह टीम इंडिया की स्क्वाड में 22 साल के लेग स्पिनर विप्रज निगम को स्क्वाड में शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि BCCI जल्द ही इसका एलान करने वाला है. विप्रज निगम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. उन्होंने IPL और यूपी टी20 लीग के मैचों में अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है. इसी वजह से उन्हें वरुण चक्रवर्ती की जगह मौका दिया गया है. एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है, जो जापान के आइची-नागोया में खेला जाएगा. भारतीय टीम 28 सितंबर को क्वार्टरफाइनल में अपना पहला मैच खेलने उतरेगी.

वरुण चक्रवर्ती कैसे हुए बाहर?

भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल किया गया था. इस सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर यानी रविवार को खेला गया, जिसके दौरान वरुण चक्रवर्ती को चोट लग गई. उन्हें अपनी पूरी फिटनेस हासिल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा. इसके चलते वो सीरीज के साथ ही एशियन गेम्स से भी बाहर हो गए. वरुण को जांच के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेज दिया गया है.

🚨 VIPRAJ NIGAM TO TEAM INDIA 🇮🇳 – Vipraj Nigam to replace Varun Chakaravarthy in the Asian Games squad. [Kushan Sarkar] pic.twitter.com/9vo5BplnAb — Johns. (@CricCrazyJohns) September 16, 2026

विप्रज निगम को क्यों मिला मौका?

19 सितंबर से जापान में एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत होगी. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के एक सूत्र ने बताया कि वरुण चक्रवर्ती अनिश्चित काल के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. उनके रिप्लेसमेंट की लंबी लिस्ट में से विप्रज निगम और कुलदीप यादव 2 उपलब्ध ऑप्शन थे. कुलदीप यादव को इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे.

विप्रज निगम का टी20 में प्रदर्शन

विप्रज निगम ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुल 19 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 विकेट हासिल किए हैं. साथ ही उन्होंने बल्ले से 10 पारियों में 157 रन भी बनाए हैं. वहीं, ऑलओवर टी20 क्रिकेट की बात करें, तो विप्रज निगम ने इस फॉर्मेट में कुल 33 मैच खेले हैं, जिसमें 34 विकेट हासिल किए हैं. उनके पास लोअर ऑर्डर में आकर बड़े शॉट्स लगाने की भी काबिलियत है.