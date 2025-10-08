Indian team: एशिया कप में भारतीय टीम ने सोशल मीडिया से बनाई थी दूरी, वरुण चक्रवर्ती का खुलासा
Varun Chakravarthy on Asia Cup: भारतीय गेंदबाज़ वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि एशिया कप के दौरान पूरी भारतीय टीम सोशल मीडिया से दूर रही और बाहरी विवादों से अनजान थी.

By: Sharim Ansari | Published: October 8, 2025 4:35:10 PM IST

Varun Chakravarthy reveals
Indian cricket team stayed off social media Asia Cup Controversy: स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार को कहा कि एशिया कप के दौरान लगभग पूरी भारतीय टीम सोशल मीडिया से दूर रही और उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के दौरान विवाद बढ़ता रहा.

पिछले महीने खेले गए इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में काफी तनाव रहा, जब पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी विपक्षी (पाकिस्तान) टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार तीन रविवार को मुकाबला हुआ और कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मई में दोनों देशों के बीच हुई झड़प का ज़िक्र करते हुए भड़काऊ इशारे भी किए.

फ़ाइनल के बाद यह सब तब चरम पर पहुंच गया जब भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नक़वी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं, की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी सैन्य संघर्ष के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी. नक़वी ने किसी और को ट्रॉफी सौंपने की अनुमति देने के बजाय, यह सुनिश्चित किया कि चैंपियन टीम बिना ट्रॉफी के ही वापस लौट जाए. लेकिन वरुण की मानें तो बाहरी शोरगुल का भारतीय टीम पर कोई असर नहीं पड़ा.

भारतीय टीम थी सोशल मीडिया से दूर

वरुण ने CEATअवार्ड्स के दौरान कहा कि लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे, जब तक कि उन्हें मैच के तुरंत बाद कुछ पोस्ट न करना पड़े. चूंकि हम दूसरे देश में थे, मुझे नहीं पता कि उस समय भारत में कैसा माहौल था, लेकिन UAE में सब कुछ शांत था.

भारत का ट्रॉफी जीतना काफी हद तक उसके स्पिनरों के दम पर मुमकिन हुआ, और वरुण ने फाइनल में पाकिस्तान को 113 रनों पर दो विकेट गंवाने के बाद 146 रनों पर ढेर करने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने टूर्नामेंट में 6.50 की इकॉनमी से सात विकेट लिए.

स्पिनर ने की कोच की तारीफ

वरुण ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की भी तारीफ़ की और कहा कि वह टीम में एक साधारण मानसिकता लेकर आते हैं. इस स्पिनर ने आगे कहा कि आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना होता है और जो भी होता है, उसे होना होता है. जब वह (गंभीर) मौजूद होते हैं, तो कोई साधारण प्रदर्शन नहीं होता.

टीम मैनेजमेंट ने साफ़ कर दिया है कि वरुण को विकेट लेने होंगे. उनका काम स्टंप्स पर लगातार आक्रामक रहना है, पावरप्ले के अंदर एक ओवर, बीच के दो ओवर और डेथ ओवरों में एक ओवर फेंकने का मुश्किल काम करना है. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पूरे समय मेरा साथ दिया. इसके लिए मुझे उन्हें श्रेय देना होगा. मैं तीन साल से ज़्यादा समय तक टीम से बाहर रहा, लेकिन IPL में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने इसे पहचाना और मुझे टीम में वापस लाया, यह बहुत अच्छी बात है.

