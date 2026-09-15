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वरुण चक्रवर्ती नहीं खेलेंगे एशियन गेम्स, तो कौन लेगा मिस्ट्री स्पिनर की जगह? रेस में 3 नाम आगे

Varun Chakravarthy Replacement: भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोटिल होकर अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब उनके एशियन गेम्स से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट की चर्चा शुरू हो गई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 11:16:01 AM IST

अगर वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर हुए, तो कौन लेगा उनकी जगह?
अगर वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर हुए, तो कौन लेगा उनकी जगह?


Varun Chakravarthy Replacement Asian Games: भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज के बीच भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए हैं. इसके चलते वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. इतना ही नहीं, एशियन गेम्स के लिए भी टीम इंडिया की स्क्वाड से उनके बाहर होने पर खतरा मंडरा रहा है. वरुण चक्रवर्ती ने इंजरी से उबरने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में ही मैदान पर वापसी की थी, लेकिन अब वे फिर से चोटिल हो गए हैं. जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर उन्हें चोट लगी थी. अब वे फिर से चोटिल हो गए हैं और एशियन गेम्स से भी बाहर हो सकते हैं. अब BCCI के सामने बड़ा सवाल है कि अगर वरुण चक्रवर्ती बाहर होते हैं, तो फिर उनकी जगह किसे मौका दिया जाएगा. फिलहाल 4 ऐसे नाम सामने आए हैं, जो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं.

कुलदीप यादव

वरुण चक्रवर्ती को रिप्लेस करने की रेस में सबसे पहला नाम कुलदीप यादव का आता है. कुलदीप यादव के पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अच्छा-खासा अनुभव है. कुलदीप यादव एक ‘चाइनामैन’ स्पिनर हैं, जो गेंद को दोनों तरफ घुमाने की क्षमता रखते हैं. मौजूदा समय में वो इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं, जिसमें वो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में एक काउंटी मैच में 10 विकेट चटकाए हैं. ऐसे में कुलदीप यादव को एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है.

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क्रुणाल पांड्या

इस रेस में दूसरा नाम स्पिन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या का है. पांड्या लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से IPL में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने IPL में पिछले 2 सीजन में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से खूब प्रभावित किया है. क्रुणाल पांड्या को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के बाद उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं.

यश राज पुंजा

राजस्थान रॉयल्स के 20 साल के स्पिनर यश राज पुंजा भी वरुण चक्रवर्ती को एशियन गेम्स के लिए रिप्लेस कर सकते हैं. यश राज पुंजा ने IPL 2026 में राजस्थान के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. वह एक राइट-आर्म लेग-स्पिनर हैं, जो अपनी लंबाई, बाउंस और चकमा देने वाली गुगली फेंकने के लिए जाने जाते हैं. अगर BCCI किसी युवा स्पिनर को एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो यश राज पुंजा अच्छा विकल्प हो सकते हैं. बता दें कि उन्होंने IPL 2026 में 8 मैच में किफायती गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट चटकाए थे.

Tags: Asian Games 2026home-hero-pos-3Varun Chakravarthy
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