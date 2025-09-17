ICC Rankings: वरुण चक्रवर्ती की फिरकी का कमाल, बने नंबर 1 गेंदबाज; कुलदीप यादव भी सूची में

ICC Rankings Men’s T20Is: स्पिनर वरुण चक्रवर्ती यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप के अपने पहले दो मैचों में ज़बरदस्त गेंदबाजी के बाद ICC मेंस टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

चक्रवर्ती का शानदार प्रदर्शन

34 वर्षीय चक्रवर्ती ने UAE के खिलाफ दो ओवर में चार रन देकर एक और पाकिस्तान के खिलाफ चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लेकर तीन स्थान ऊपर चढ़कर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की बराबरी की. चक्रवर्ती का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फरवरी 2025 में दूसरे स्थान पर था. अब उन्होंने न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पीछे छोड़ दिया, जो मार्च से टॉप पर थे.

इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने वाले और भी खिलाड़ियों ने तरक्की की है. श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान थुशारा छह स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कई स्पिनरों ने लेटेस्ट वीकली अपडेट में सुधार किया है.

दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी हैं तरक्की पर

पाकिस्तान के सूफियान मुकीम (चार स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर) और अबरार अहमद (11 स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 16वें स्थान पर), भारत के अक्षर पटेल (एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर) और कुलदीप यादव (16 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर) तथा अफगानिस्तान के नूर अहमद (आठ स्थान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर)

तेज गेंदबाज बुमराह (चार स्थान ऊपर चढ़कर 40वें स्थान पर) और बांग्लादेश के तनजीम हसन (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 42वें स्थान पर) एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन के बाद आगे बढ़े हैं, जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर) और दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर) भी तरक्की पर हैं.

बल्लेबाजी में भी भारत शीर्ष पर

बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शीर्ष पर अपना स्थान बना लिया है. UAE के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 और पाकिस्तान के खिलाफ 13 गेंदों पर 31 रनों की तेज़ पारी की बदौलत उन्होंने 55 रेटिंग अंक जोड़कर 884 रेटिंग अंक हासिल किए हैं.

इंग्लैंड की सलामी जोड़ी फिल साल्ट और जॉस बटलर मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर क्रमानुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गई है.

साल्ट ने 60 गेंदों पर नाबाद 141 रन बनाए, जो किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज़ का हाई स्कोर और सबसे तेज़ टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक था. इस पारी के साथ वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 स्थान पर वापस पहुंच गए हैं, जबकि बटलर ने 30 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेलकर अपने करियर के सर्वोच्च 794 रेटिंग अंक हासिल किए हैं और पहली बार टॉप 3 में जगह बनाई है.

अन्य बल्लेबाजों में श्रीलंका के पथुम निसांका (एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर), दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस (दो स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर), अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज (दो स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर), यूएई के मोहम्मद वसीम (दो स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर), दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्कराम (10 स्थान ऊपर चढ़कर 30वें स्थान पर), भारत के शुभमन गिल (चार स्थान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर) और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (18 स्थान ऊपर चढ़कर 55वें स्थान पर) शामिल हैं.

